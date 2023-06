Vox , el partit d'ultradreta que basa part del seu discurs a criticar les 'paguetas' i demanar que s'eliminin les subvencions públiques a partits, sindicats i patronals, basa gran part del seu finançament en els diners que rep de l'Estat: més del 63 per cent dels ingressos de la formació d'Abascal provenen de les subvencions públiques. Tot i els diners rebuts, Vox va gastar el passat exercici gairebé dos milions d'euros més del que va ingressar.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ofereix declaracions als mitjans, en una concentració contra la reforma de la 'Ley Mordaza'

Així consta als comptes anuals que el tresorer del partit , Pablo Saez, presentarà aquest dissabte davant l'Assemblea General que se celebrarà a Madrid i que servirà Vox com a acte de precampanya, amb un míting del seu president, Santiago Abascal, com a primer assalt per a les eleccions generals del 23 de juliol.

El document relatiu a les finances de l'any 2022 revela que Vox va gastar el passat exercici 1,9 milions d'euros més del que va ingressar. La major part de les despeses s'achaquen a la gestió ordinària i l'import de més volum (8,3 milions) s'assigna als comptes a "despeses exteriors".

En total, Vox va tenir unes despeses ordinàries de 16,7 milions d'euros, per sobre dels 15,5 milions que declara d'ingressos. A això se sumen 546.000 euros de pèrdues per activitat electoral corresponent a les eleccions autonòmiques de Castella i Lleó i d'Andalusia.

SUBVENCIONS PÚBLIQUES



Pel que fa als ingressos corrents, Vox els divideix en dos apartats, els provinents de fonts públiques de finançament i els privats. Els ingressos d?origen públic superen els 9,8 milions d?euros, mentre que els privats pugen a 5,6 milions.

Això suposa que més de 63% de les fonts de finançament de Vox són d'origen públic , tot i que el partit demana l'eliminació de totes les subvencions públiques per a formacions polítiques, sindicats o organitzacions patronals.

En alguna ocasió, els seus dirigents han explicat que, malgrat aquesta reivindicació, no renunciaran a les subvencions públiques mentre les rebin la resta de partits polítics per estar en igualtat de condicions.