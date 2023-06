Els ajuntaments poden començar a sortejar des d'aquest dijous les meses electorals dels comicis legislatius del proper 23 de juliol , per a les quals es convocarà més de mig milió d'espanyols entre titulars i suplents.

Un home espera que els components de la mesa electoral composin la seva identitat

Segons la legislació, el nomenament dels integrants de la mesa electoral és competència de cada ajuntament, i es trien mitjançant sorteig públic utilitzant qualsevol procediment aleatori o mecanisme a l'atzar. La tasca està assignada al Ple de la corporació, però no hi ha objecció perquè el sorteig es pugui fer davant la Junta de Govern Local, en cas que se li hagi delegat la competència.

En principi, entre els ajuntaments tenien un termini entre el 24 i el 28 de juny per celebrar aquests sorteigs , però la Junta Electoral Central va acordar permetre als consistoris avançar-los aquest mateix dijous sempre que estigui llest el cens electoral de referència.

Cada mesa electoral està composta per un president i dos vocals , però no només es trien tres persones per mesa, sinó a nou en total, ja que també es designen dos suplents per lloc.

181.000 TITULARS I 362.000 SUPLENTS



A l'espera de possibles modificacions del cens, per a aquests comicis es preveu habilitar 60.340 meses electorals, de manera que els ajuntaments hauran de trucar a més de mig milió de persones: 181.020 membres titulars i 362.040 suplents més. I tots ells estaran convocats a les 8 de matí del diumenge 23 de juliol.

Les persones designades rebran una comunicació els tres dies següents al sorteig --juntament amb un manual d'instruccions sobre el treball que hauran d'exercir--, encara que si es produeix més tard, el retard no serà causa invalidant de la designació.

Els càrrecs de les persones que integren les meses electorals són obligatoris, incloent-hi els suplents, encara que hi ha una sèrie de motius pels quals la persona designada pot presentar excuses en cas de no estar disponible el 23 de juliol, si bé la darrera paraula la té la Junta Electoral de Zona.

Un cop rebuda la notificació, els elegits tindran set dies per presentar aquestes al·legacions i, atès que aquesta vegada les eleccions se celebren en plenes vacances, la Junta Electoral Central ha permès que es pugui al·legar la contractació d'un viatge, però sempre que s'hagi pagat abans de la convocatòria d'eleccions (30 de maig) i que la seua anul·lació suposi un perjudici econòmic demostrable. I tot això assegurant-se que hi ha gent disponible a taula.

Això sí, eludir l'obligació d'estar a la mesa electoral no surt 'gratis'. Segons la Llei Electoral (LOREG), "el president i els vocals de les meses electorals així com els seus respectius suplents que deixin de concórrer o exercir les seves funcions, les abandonin sense causa legítima o incompleixin sense causa justificada les obligacions d'excusa o avís previ que els imposa aquesta Llei, incorreran en la pena de presó de tres mesos a un any o multa de sis a vint-i-quatre mesos».

ELS QUE NO ENTREN AL BOMBO



Al sorteig de les taules entren totes les persones censades a la secció electoral corresponent que tinguin menys de 70 anys i sàpiguen llegir i escriure, si bé a partir dels seixanta-cinc anys es podrà manifestar la renúncia en el termini de set dies.

No formen part del sorteig les persones que arribin a la majoria d'edat en el termini comprès entre la formació de les llistes de votants i la votació. Tampoc podran formar part de les meses les que siguin candidats a les eleccions.

El president o presidenta haurà de tindre el títol de Batxiller o el de Formació Professional de segon grau o, subsidiàriament, el de Graduat Escolar o equivalent.

70 EUROS DE DIETA



Els membres de les meses electorals cobraran una dieta de 70 euros per la seva tasca de dirigir la votació i fer el recompte de les paperetes al Congrés i al Senat. És la mateixa quantitat que es va pagar a les eleccions locals del 28 de maig passat.

La designació com a persona escollida per formar part de la mesa per a un procés electoral no suposa la continuïtat per al següent, encara que res no impedeix que, en virtut del sorteig, pugui ser elegida de nou en processos consecutius.