@EP

La Fiscalia de Barcelona ha denunciat l'excap del servei de Prevenció i Avaluació Ambiental d'Activitats de l'antiga Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat , Emili Dragone, per la Declaració d'Impacte Ambiental (DIA) atorgada a la fàbrica de Lafarge a Montcada i Reixac (Barcelona).

Al text de la denúncia presentada davant el Jutjat d'Instrucció 27 de Barcelona, consultada per Europa Press aquest dijous, la Fiscalia apunta a un presumpte delicte contra els Recursos Naturals i el Medi Ambient.

Per això, ha sol·licitat que s'investigui per aclarir els fets i, a més de demanar prendre declaració a l'investigat, també demana que declarin com a testimonis l'exdirectora general de Qualitat Ambiental, Assumpta Farran; l'exsecretari de Medi Ambient i Sostenibilitat, Joan Enric Llebot; l'exdirectora general de Qualitat Ambiental, Mercè Rius, i l'exsecretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marta Subirà.

El fiscal exposa que el 2008 Dragone va donar una declaració d'impacte ambiental a Lafarge que més tard va anul·lar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) perquè s'havia omès "un requisit essencial i d'entitat, legalment exigit".

Dragone va saber que la decisió judicial era ferma i, el 2015, "lluny de promoure l'inici d'un nou procediment administratiu d'autorització ambiental de l'activitat corresponent a aquesta empresa cimentera, com a secretari de la ponència ambiental va proposar, sense més ni més, la publicació" de la mateixa declaració dimpacte ambiental de 2008.

En fer-ho era conscient que "d'aquesta manera s'acabaria atorgant, com així va passar, una autorització ambiental d'aquesta activitat el 2015 que s'emparava en una declaració d'impacte ambiental totalment obsoleta, realitzada l'any 2008".

CANVIS A LA NORMATIVA



A més, el fiscal afegeix que en aquest lapse de temps l'empresa "havia experimentat diverses modificacions no substancials en la seva activitat des de l'any 2009 al 2015 i que des d'aquell any 2008 s'havien dictat lleis, reglaments i disposicions que no s'havien tingut en consideració" en redactar la declaració el 2008, de manera que no ajustava a les normes en vigor el 2015.

Presumptament també va incorporar en aquesta nova autorització totes les resolucions del Secretari de Medi Ambient des del 2009 al 2015, que havien "quedat ineficaces o inexistents en ser nul·la l'autorització principal que depenien".

El 2019, el TSJC també va anul·lar la nova autorització del 2015 per les "flagrants contravencions, conegudes en tot moment pel denunciat", i el 2021 el Tribunal Suprem (TS) va declarar ferma la decisió.

Mentre aquest procediment judicial seguia el seu curs, Dragone presumptament va promoure la renovació de l'autorització del 2015 per ajustar-la a normativa europea per a la fabricació de ciment, calç i òxid de magnesi, i el TSJC també va anul·lar aquesta renovació i el TS va fer ferma la sentència.