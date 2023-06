Catalunya press vox

El PSOE ha denunciat Vox davant la Junta Electoral Central per la lona en què llencen a les escombraries la bandera LGTBI, la de l'independentisme català i la comunista i els logos del moviment feminista i l'Agenda 2030. D'aquesta manera l'acusen d'incomplir la Llei Orgànica del Règim Electoral General en publicitar un acte de campanya fora del període permès, segons el parer dels socialistes ia més veuen possible delicte d'odi.

D'aquesta manera denuncien la instal·lació aquesta setmana d'una lona de grans dimensions al carrer Alcalá de Madrid, on una mà amb una polsera de la bandera d'Espanya, segons precisa la denúncia presentada pel PSOE davant l'autoritat electoral, llença a la paperera una sèrie de logos identificatius del moviment feminista, l'Agenda 2030 i el partit comunista, a més de la bandera independentista i la LGTBI+.

Al costat d'aquesta imatge apareixen les paraules llibertat, seguretat, família, indústria, camp i fronteres i anuncia la celebració d'un acte del partit el dissabte 24 de juny a IFEMA, la cloenda de l'Assemblea General Ordinària de Vox. En una altra cara de la lona, en color vermell, apareixen les paraules "imposició, inseguretat, divisió, pobresa, abandó i invasió", el logotip de Vox i el seu lema: 'Decideix el que importa'.

La denúncia del PSOE també destaca que la col·locació d'aquesta lona ha estat publicitada a les xarxes socials d'aquesta formació política i fins i tot que un perfil del partit va publicar un comentari que indicava: "A les escombraries tota la porqueria progre! El #23J ho farem possible", en referència a les properes eleccions generals.

ACTES DE CAMPANYA FORA DE TERMINI

El PSOE al·lega que Vox ha incomplert la llei electoral, que afirma que queda prohibit "des de la convocatòria d'eleccions fins a l'inici legal de la campanya" la realització de propaganda electoral mitjançant cartells de suports comercials o insercions en mitjans de comunicació. A més, la llei concreta que aquesta propaganda no es pot justificar per l'exercici de les activitats ordinàries dels partits polítics.

En aquest sentit consideren que l'acte anunciat per Vox per al 24 de juny té "caràcter electoral" i per tant incompleix la llei ja que no té l'objecte de presentar candidatures ni donar a conèixer el programa electoral "sinó allò que es tracta de limitar, els actes pròpiament de campanya de petició de vot, com és evident que passa sota la disfressa d'una Assemblea ordinària", diu la denúncia.

Així mateix, assenyalen que la "vinculació" que fa Vox del moviment feminista i LGTBI+ als conceptes "imposició, inseguretat, divisió, pobresa, abandó i invasió" i la declaració expressa de "perqueria" a més del gest de llençar a les escombraries suposa a el seu judici una campanya "il·legal" i no permesa per la LOREG. Segons indiquen, aquesta conducta podria ser constitutiva d'un “delicte d'odi”.

Per tant, el PSOE demana a la JEC que obligui Vox a retirar la lona instal·lada al carrer Alcalá, "de manera immediata, en el termini de sis hores", a més de tota la publicitat sobre el seu acte del 24 de juny a IFEMA .

També demanen obrir un expedient sancionador a Vox per "reincidir" en la vulneració de l'article 53 de la LOREG, per la col·locació d'un cartell a l'entrada del metro Conde de Casal amb el lema 'Protege Madrid. Vota segur' en període de precampanya. Finalment, demanen a la JEC que posi en coneixement del Minsteri Fiscal els fets per la possible comissió de delictes.