La vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz / @EP

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, proposa una llei per establir una jornada laboral màxima de 37,5 hores setmanals el 2024 i reduir-la progressivament fins a fixar-la en 32 hores, amb diàleg social i sense minvament en el salari.

Així ho ha traslladat la vicepresidenta segona en declaracions remeses als mitjans de comunicació, per emfatitzar que és una mesura "revolucionària" perquè el "temps és el més valuós" per als que no tenen "grans propietats ni cognoms importants".

D'aquesta manera, la candidata a la Presidència del Govern per Sumar enllaça amb les conclusions de l'Estudi de fonamentació per a la Llei d'Usos del Temps, que es va presentar recentment per baixar la durada de les 40 hores setmanals actuals i que ja proposava fixar-la en una primera fase en 37,5 hores el 2026. No obstant, Díaz accelera ara aquests plans i promet arribar a aquest llindar ja l'any que ve.

La reducció de la jornada laboral és una de les principals propostes de la candidatura, com ja havia plantejat Díaz en diversos actes, i que s'uneix a altres propostes com fixar-ne la fi a partir de les 18.00 hores.

La qüestió també ha tingut recorregut durant aquesta legislatura, atès que Más País va defensar una jornada laboral de 4 dies mantenint salaris i es va configurar les bases d'un projecte pilot per assajar-ne l'aplicació. També Podem ha fixat en documents de propostes la baixada del temps de treball.

Ara, Sumar persegueix fixar la reducció de la jornada a les hores, amb la meta d'aconseguir un temps setmanal de 32 hores i aplicar criteris de flexibilitat, com també altres vegades ha plantejat Díaz

"Vull fer-vos una proposta que és molt senzilla, que les persones treballadores puguin tornar a casa una hora abans després de la seva jornada laboral, per descansar i dormir per estar amb els seus o per fer el que els doni la gana", ha emfatitzat Díaz per recalcar que, amb aquesta mesura, els treballadors seran "més lliures".

La líder de Sumar ha subratllat que "hi haurà gent que digui que no es pot reduir la jornada laboral sense reduir el salari, que això és impossible", però a continuació ha rebatut que el temps de treball se n'ha anat "sempre reduint-se a mesura que millorava la productivitat".

A ESPANYA ES TREBALLEN MÉS HORES RESPECTE A ALEMANYA O FRANÇA

Per exemple, ha donat "una dada" per apuntar que al segle XX la jornada laboral era de 2.800 hores de feina a l'any i avui està lleugerament per sota de les 1.700.

"El més extraordinari és que des de fa 30 anys aquest procés s'ha aturat. A Espanya es treballa de mitjana 300 hores més que a Alemanya o 150 hores més que a França. Avui no estem en la defensiva i volem continuar avançant", ha emfatitzat.

Per tant, ha reivindicat que reduir les hores de la jornada laboral forjarà també una "economia més sana" i beneficiarà sobretot les dones, que són les que "menys temps lliure tenen".