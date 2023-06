El cap de llista de Junts a les eleccions generals, Míriam Nogueras / @EP

El cap de llista de Junts a les eleccions generals, Míriam Nogueras, ha descartat donar suport a la possible investidura del president del Govern i candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez, o del candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo, i ha demanat a l'independentisme fer un "reset".

"No podem investir cap president que consideri que els independentistes som una qüestió d'Estat i que tots els recursos de l'Estat poden anar destinats a eliminar-nos", ha explicat en una entrevista a Ser Catalunya d'aquest divendres passat. Sobre Sánchez, l'ha acusat de no complir els seus compromisos i de mentir: “Ha mentit tothom, els seus socis de Podem en aquesta legislatura, els partits catalans que li van donar confiança, i no només amb aquesta taula de diàleg que ha quedat gens".

"Tots els acords a què van arribar no s'han complert. No hi ha agenda del retrobament, no hi ha res en absolut del que s'hagi acordat. No només no compleix i menteix, sinó que no paga", ha afegit Nogueras, que ha assegurat que tot canviarà -en paraules seves-- si els vots de Junts són determinants després dels comicis.

I és que, segons ella, un vot a un partit que tingui la seu a Madrid equival a un vot que va en contra dels interessos de Catalunya , per això ha demanat als partits independentistes canviar d'actitud per "deixar d'anar davant l'Estat com una autonomia”. En concret, els ha apel·lat a reflexionar perquè, al seu parer, no tot s'ha fet bé: "Segurament cal fer un 'reset'. On puguem sumar, governem junts", ha reclamat.

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Així ho ha manifestat en preguntar-li si és partidària que Junts i el PSC reeditin el seu pacte per governar a la Diputació de Barcelona, cosa a què Nogueras s'oposa. "No podem continuar fent les coses com les hem fet fins ara", ha conclòs la candidata de Junts a les generals.

PUIGDEMONT APUNTA A UNA "DISOLUCIÓ" DE CATALUNYA

Per part seva, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha avisat que qui pretengui estabilitzar el Govern que surti de les eleccions generals del 23 de juliol estarà contribuint "a la dissolució de la nació" catalana.

En un tuit, ha assegurat que hi ha evidències acumulades durant dècades i segles que confirmen que "no hi ha cap via constitucional espanyola que permeti la supervivència de Catalunya, ni sota dictadures ni sota democràcies presidides per la monarquia hereva de la dictadura".

"L'esquerra és exactament igual de dissolvent que la dreta, i per això s'ajuden mútuament, com hem tornat a veure a Barcelona. En aquest context, si ells han decidit ser pluja àcida per a Catalunya, Catalunya no pot ser la pluja balsàmica de la política espanyola", ha apuntat.

Després d'opinar que la prosperitat i el benestar dels catalans no figuren entre les prioritats de cap partit de Madrid, ha acusat l'Estat d'anunciar, moltes vegades, "una pluja de milions que mai" han rebut els ciutadans.

"La veritat és que mentre prometia inversions, l'Estat ja havia decidit descarregar una pluja àcida persistent sobre Catalunya amb la intenció de dissoldre la nació, començant per la llengua i seguint per la cohesió social", ha lamentat.