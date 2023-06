Critica Nogueras (Junts) i creu que amb Giró hagués estat més fàcil una entesa. | @EP

El cap de llista del PDeCAT-Espai CiU a les eleccions generals, Roger Montañola, ha avisat que estan disposats a parlar amb el president del Govern i candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez, i amb el del PP, Alberto Núñez Feijóo, si necessiten els seus vots per a la investidura sempre sota la premissa de: "Respecta Catalunya i passi per caixa".

En una entrevista a Europa Press, ha mostrat la seva disposició a parlar amb totes les parts perquè creu que la política és diàleg i negociació, però ha deixat clar que el preu "serà el mateix" per a un o altre.

Segons Montañola, en una eventual negociació posaran sobre la taula propostes "realistes", moltes relacionades amb l'economia, recursos, finançament, inversió i infraestructures per a Catalunya, i també execució.

"No farem grans promeses perquè sabem que el conjunt de la ciutadania de Catalunya sap que les promeses grandiloqüents que hi va haver anys enrere no s'han produït i tots sabem que no es produiran", ha recalcat.

Davant la trucada del president de la Generalitat, Pere Aragonès, a l'independentisme a posar junts el preu a una possible investidura de Sánchez, Montañola creu que l'estratègia i les propostes del PDeCAT són "molt divergents" de les d'ERC i Junts.

De fet, considera que republicans i Junts fan propostes de cara a la investidura que "no es creuen ni ells" i que confonen la força que tenen amb el que realment es pot fer, per la qual cosa els ha emplaçat a tocar de peus al acostumo a negociar coses factibles i plausibles --en les seves paraules-- per a Catalunya.

"No és el nostre objectiu fer un front comú amb Junts i ERC, llevat que sigui per pactar coses més realistes i factibles per a Catalunya, no coses inviables", ha resumit Montañola, que es presenta als comicis com a independent.

JUNTS: "ANCLATS" EL 2017



Després de reivindicar que el catalanisme és més que Junts i ERC, argumenta que es necessiten noves aproximacions a la política que superin els fets fa cinc anys i no tornar enrere, després d'acusar els dirigents de Junts d'haver-se quedat "ancorats" el 2017.

A parer seu, dirigents i votants de Junts estan més còmodes amb el que representa el PDeCAT que amb el que representa la candidata de Junts a les generals, Míriam Nogueras: "Se'm fa difícil pensar que he d'anar de la mà d'algú que el seu màxim èxit és moure una bandera 40 centímetres, i que entén la política com fer vídeos de Twitter encesos per semblar que ets el més independentista de tots, quan en realitat no has fet res per la independència".

Més enllà que el PDeCAT i Junts conformessin una candidatura conjunta a l'Ajuntament de Barcelona, Montañola admet que era "molt difícil" que es reproduís a les llistes a les Corts amb Nogueras al capdavant, però veu probable que hagués estat més fàcil -- literalment-- si el cap de llista hagués estat l'exconseller Jaume Giró.

"Almenys, hauríem pogut treballar conjuntament millor", ha apuntat, després d'emmarcar Giró i l'exconsellera Victòria Alsina a l'ala moderada de Junts.

ABSTENCIÓ



En preguntar-li per si el risc en aquestes eleccions és l'abstenció, creu que la poden patir determinats partits que van fer "promeses que no podien complir", i ha donat per fet que els catalans saben que PSOE i PP també fan promeses que, segons la seva opinió, tampoc compleixen perquè han de reportar la seva militància.

Després de criticar els pactes del PP amb Vox, ha fet una crida als de Feijóo a no buscar una victòria a costa d'"incendiar" Catalunya perquè, segons Montañola, els ciutadans es mereixen obrir un nou cicle polític en què la paraula i la negociació siguin les protagonistes després de cinc anys del 2017.

"Qualsevol persona amb dos dits de front sap que la independència a Catalunya no es produirà en els propers anys. No hi pot haver Catalunya i la política catalana centrada i basada en un projecte que va tenir el seu moment i que va donar els resultats que va donar", ha sostingut.

DIPUTACIONS



Sobre que el PDeCAT pactés amb PSC i ERC a la Diputació de Lleida, deixant fora Junts, Montañola ho ha avalat i veu positiu que hi hagi pactes entre diferents: “Hem d'estar oberts a pactes amb tots sempre que beneficiïn el que els nostres electors. Voler cenyir pactes a una sèrie de partits, doncs no”.

A més d'erigir l'extinta CiU com el referent del PDeCAT a l'hora de fer política, defensa que poden representar la reconfiguració de l'espai de centre que ha fracassat en tots els intents, l'últim a través de Centrem.