Assegura que ell, Mas i Pujol votaran Junts a les generals | @EP

El líder de Trias per Barcelona, Xavier Trias, ha considerat que al PDeCAT "li anirà malament" a les eleccions generals del 23 de juliol i que s'hauria de plantejar la seva estratègia de futur, i ha afegit que Junts ha de ser generós per incorporar gent.

En una entrevista al diari 'Ara' recollida per Europa Press aquest diumenge, ha titllat de disbarat que Junts i PDeCAT competeixin el 23J, i ha afegit: "Hem d'anar tots en la mateixa direcció perquè ens volen aniquilar. Ens defensem millor si anem junts o separats?".

Preguntat per si votarà el mateix que els expresidents de la Generalitat Artur Mas i Jordi Pujol a les generals, ha respost que tots tres votaran Junts per Catalunya: "I a més, demano que tots els que m'hagin votat a mi no votin ni socialistes ni PP, perquè van per nosaltres".

"Si el senyor Núñez Feijóo es creu que aquí fem apartheid lingüístic, no tenim res a negociar amb ell. Una persona que vol ser president d'Espanya no pot fer política anticatalana. En tot cas, la primera gran negociació que hem de fer aquí a Catalunya és que el PSC i el PP defensin una posició clara”, ha afegit.

DIU QUE A PP I PSC "ANAR CONTRA CATALUNYA ELS DÓNA VOTS"



"Hem de saber que quan el PP o els socialistes tenen una contesa electoral, anar contra Catalunya els dóna vots", ha dit Trias, que ha acusat textualment els comuns de ser la nova casta.

Sobre la investidura a Barcelona dissabte passat, ha dit que l'última cosa que "hagués pogut imaginar és que el PP, en una situació d'eleccions generals, fes alcalde un socialista, partit que fa la competència", i que aquesta decisió fa que la ciutadania perdi il·lusió, que segons ell és el problema que té Barcelona.

Ha acusat textualment BComú i el PP de fer qualsevol cosa perquè l'alcalde de Barcelona no sigui nacionalista i favorable a la independència, i ha afegit: "Van a per nosaltres. Hem de ser molt exigents i tenir uns plantejaments molt clars".

Preguntat per si defensa un acord Junts-PSC a la Diputació de Barcelona, ha respost que creu a l'actual presidenta de la institució, Núria Marín (PSC), encara que "la situació és delicada".