El portaveu d'ERC al Congrés i candidat del partit el 23J, Gabriel Rufián, ha demanat als partits independentistes al Congrés "establir el preu d'una hipotètica investidura de Pedro Sánchez de manera consensuada" després de les eleccions generals.

En una entrevista a 'El Nacional.cat' realitzada al costat de la número 2 d'ERC per al 23J, l'exconsellera Teresa Jordà, aquest diumenge, Rufián ha avisat que per a ERC aquest preu "ha de ser més alt després de quatre anys d'estar jugant sols".

"A aquesta gent els diem, amb molt d'afecte i respecte, que baixin al camp a jugar amb nosaltres. Cal posar Sánchez en un dilema, que és Catalunya o Vox", ha afegit.

Per ell, les generals van més enllà de guanyar o perdre i requereix unitat independentista: "Els demòcrates ens ho juguem tot. Fins i tot en algun cas, la llibertat. L'amenaça del pur feixisme és més present que mai", ha afegit.

Preguntats per si temen que el PSC i el PSOE concentrin molt vot a les generals, Jordà ha respost que qui millor pot defensar en aquests moments Catalunya al Congrés és l'independentisme perquè el PSC "acaba sent una sucursal".

"Jo m'he vist sola al Govern per defensar els interessos de sectors d'aquest país davant del PSOE. El PSC no s'ha posicionat al nostre costat. El vot útil no és el PSC; el vot útil és ERC, l'independentisme republicà i d'esquerres", ha defensat.

ERC NO INVESTIRÀ A SÁNCHEZ SI "SIGNIFICA NO DEFENSAR CATALUNYA"



Preguntats per si ERC es planteja no investir Pedro Sánchez després de les generals, Rufián ha respost: "Ja ho vam fer. Vam anar a unes eleccions perquè ERC no va votar uns pressupostos de Sánchez. Si investir Sánchez significa no defensar Catalunya, no ho farem".

Jordà, també exalcaldessa de Ripoll (Barcelona), ha considerat que després del 28M "Junts no va estar a l'altura" al municipi per evitar que governés l'actual alcaldessa, Sílvia Orriols, que segons Jordà té un discurs d'odi i contra els drets humans.