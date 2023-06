Feijóo també va advocar per garantir una educació infantil gratuïta i regulacions a l'accés de menors a les xarxes socials. | @EP

El president del Partit Popular i candidat a les properes eleccions generals, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestat que "tenir un fill o una filla no pot ser un luxe" i ha presentat una bateria de mesures per fomentar la natalitat i afavorir la conciliació.

Entre les mesures proposades s'inclouen garantir el dret dels treballadors a gaudir d'un permís de quatre mesos abans que el vostre fill arribi els vuit anys, un permís per a cuidadors de 5 dies laborables a l'any, augmentar a 26 setmanes, permisos paternitat i maternitat en famílies monoparentals i un banc d'hores a empreses.

Així ho ha ressenyat en un acte sobre família i polítiques socials organitzat pel PP al Col·legi Arquebisbe Fonseca de Salamanca, que s'ha clausurat el líder nacional dels populars després de les intervencions del president del PPCyL, Alfonso Fernández Mañueco, la vicesecretària de Polítiques Socials i Repte Demogràfic del Partit Popular, Carmen Fúnez, i representants de col·lectius.

Sobre les mesures anunciades, ha indicat que una és "reforçar els serveis de reproducció assistida a la sanitat" i una altra "bonificar als ocupadors ia les empreses quan contractin una treballadora mare i quan la contractin de forma indefinida".

Així mateix, ha advocat per augmentar la quantia i l'abast de la prestació per fill a càrrec, "que es podrà cobrar des del cinquè mes de l'embaràs", i la quarta a què s'ha referit és la d'"incrementar el mínim familiar de IRPF atribuït al segon fill".

"Si fem aquestes quatre coses, estic convençut que millorarem el percentatge de natalitat al nostre país", ha postil·lat abans de parlar també de conciliació amb iniciatives que també ha donat a conèixer els presents a la trobada celebrada a Salamanca.

Davant d'això, ha advocat per "garantir el dret dels treballadors a gaudir d'un permís de quatre mesos abans que el seu fill arribi als vuit anys" amb la intenció que puguin fer front a "eventualitats".

Així mateix, ha defensat un permís de cinc dies laborals a l'any per als cuidadors i ampliar a 26 setmanes els permisos de maternitat i paternitat a les famílies monoparentals; i una altra mesura proposada per Feijóo és promoure "un pacte d'hores" que els empleats puguin "elegir lliurement d'acord amb l'empresa" i, amb aquest "banc d'hores", "poder dedicar-ho a la conciliació".

COL·LEGIS OBERTS I EDUCACIÓ INFANTIL



D'altra banda, quant a un bloc d'educació, ha assenyalat que els col·legis estan "tancats durant molt de temps, sobretot durant les vacances i durant els ponts", i ha manifestat que "seria raonable obrir-los per a activitats esportives o activitats de reforç , ampliant els horaris i, en conseqüència, facilitant a les famílies fer servir les instal·lacions".

A més, Núñez Feijóo ha incidit en la seva proposta a nivell nacional de promoure una educació infantil gratuïta de zero a tres anys que sigui “cofinançada” pel Govern central i les diferents comunitats autònomes.

Per últim, pel que fa a xarxes socials, ha dit que “l'accés a Internet ia les xarxes socials dels menors no pot quedar desprotegit per les administracions públiques”. "És el moment de tornar als pares el control del contingut de l'educació dels fills", ha assegurat.

I, per això, ha instat a pactar amb les empreses del sector "un codi ètic que reguli l'accés des dels mòbils a determinades informacions a les xarxes" per evitar l'entrada, per exemple, a continguts pornogràfics i abús a les xarxes.