Sánchez opta a la reelecció el proper 23 de juliol. Foto: Europa Press

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha afirmat que "l'error més important" que ha comès durant aquesta legislatura és la rebaixa de penes a agressors sexuals com a conseqüència de la llei de garantia integral de la llibertat sexual, coneguda com a Llei del sol sí és sí .

"L'error per a mi més important que hem comès durant aquests quatre anys és el d'un govern feminista que ha aprovat 200 lleis, haver comès un error, en aquest cas tècnic, a la llei del sí és sí, que va provocar una sèrie de efectes indesitjats de rebaixes de penes a agressors sexuals. Per mi, aquest és l'error més gran que he comès en aquesta legislatura", va dir el cap de l'executiu en una entrevista concedida a La Sexta .

En qualsevol cas, el president del Govern ha assegurat que "mai" ha tingut sobre la taula el cessament de la ministra d'Igualtat, Irene Montero. "No, en absolut, no vaig tenir mai sobre la taula aquest cessament, al contrari, malgrat les discrepàncies que he pogut tenir amb la ministra d'Igualtat, sempre he anteposat l'estabilitat", ha explicat, tot i que, segons ha afegit, "s'han dit coses molt gruixudes" per part del seu "soci de Govern".

Respecte a la política migratòria, preguntat per quin és el Pedro Sánchez "de veritat", si el que va portar el vaixell Aquarius amb desenes de migrants o el que estava al càrrec quan va passar la tragèdia de Melilla, Sánchez ha assenyalat que "no" li sembla "just" que es faci aquesta contraposició.

Alhora, ha assegurat que el seu Govern ha tingut "una aproximació humanista" al fenomen migratori i ha defensat la tasca de Salvament Marítim, "l'empresa pública SASEMAR" que, segons ha dit, ha recatat "més de 120.000 vides" en aquests darrers cinc anys i "7.800" aquest any 2023.

REBUTJA QUE FALTÉS HUMANISME A MELILLA

L'entrevista va coincidir amb el primer aniversari de l'intent d'assalt a la vall de Melilla. Preguntat per si va faltar humanisme davant la tragèdia per part seva i per part del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, el president de l'Executiu ha dit que "no" i ha qualificat d'"absolutament lamentable i dramàtic" el que va passar fa un any a la tanca de Melilla, afegint que cal fer "tot el possible perquè no torni a succeir".

D'altra banda, pel que fa a la violència de gènere, Sánchez ha advertit que l'entrada de Vox a governs autonòmics pot "gripar" moltes de les polítiques d'igualtat i contra la violència de gènere.

"Evidentment, tindríem un problema perquè hi hauria administracions que no podrien posar en marxa totes aquestes polítiques a favor de la igualtat, és a dir, que es griparien moltes d'aquestes polítiques d'igualtat, sens dubte", ha avisat.