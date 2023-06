El líder del PP i candidat a presidir el Govern, Alberto Núñez Feijóo, ha promès un "règim d'IVA franquiciat per simplificar" per als autònoms i ha assegurat que canviarà les polítiques actives d'ocupació amb un xec de formació per als treballadors aturats.

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, intervé durant aquest acte a Barcelona

Ho ha dit aquest dilluns a la clausura d'un acte del seu partit per presentar la seva proposta electoral sobre economia a la Casa Seat de Barcelona i al qual també han acudit el president del PP català, Alejandro Fernández ; la secretària general del partit, Cuca Gamarra , i el líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, entre d'altres.

Feijóo ha assenyalat la necessitat de millorar les condicions dels tres milions d'autònoms que hi ha a Espanya recolzant la conciliació familiar, entre d'altres, ja que quan són pares “cal bonificar específicament la quota empresarial de la persona que han de contractar durant la substitució de la seva baixa.

Ha advocat per introduir una excepció al requisit d'estar al corrent del pagament de les cotitzacions per poder permetre el dret a la pensió: "No pot ser que, si té deutes, no pugui cobrar la pensió".

El líder del PP ha posat sobre la taula l'opció de compatibilitzar el límit de deute que tindran o el descompte que se'ls pot fer, “però (l'autònom) ha de cobrar la pensió”.

XEC FORMACIÓ



Pel que fa al xec de formació per a les persones sense feina, Feijóo ho ha proposat com la clau "per donar total elecció al treballador aturat" i ha assegurat que cal promoure l'accés a l'orientació laboral individualitzada.

Ha plantejat fer un perfil estadístic de les professions amb més demanda i dotar d'eines "per a millors alternatives de formació a disposició" de tots els aturats espanyols.

REBAIXA DE L'IRPF



Al seu paquet de mesures econòmiques, Feijóo també ha promès rebaixar l'IRPF "en els primers 100 dies" de Govern als que cobren menys de 40.000 euros anuals perquè afrontin la inflació.

També s'ha compromès a fer una auditoria dels comptes públics i crear un govern molt més petit, en les seves paraules, amb menys ministres: "No tindré 22 ministres, entre altres coses perquè m'oblidaria dels seus noms".

REVERTIR EL TANCAMENT DE LES CENTRALS NUCLEARS

De la mateixa manera, el president del PP ha promès revertir "el desmantellament previst i la prolongació de la vida" de les centrals nuclears , i ha assegurat que crearà un organisme de regulació de l'aigua nacional per planificar inversions i infraestructures.

Feijóo ha assegurat que no és viable "desendollar" les centrals nuclears -proveïdores d'un 21% de l'energia a Espanya- mentre les instal·lacions d'energies renovables no puguin cobrir aquest percentatge de consum. "La transició no passa per canvis abruptes i sobtats, sinó que, com el seu nom indica, passa per un període d'acomodació", ha afegit.

A més, ha apuntat que les infraestructures de l'aigua seran "la primera prioritat des del punt de vista de la inversió" , davant els problemes de sequera que afecten Catalunya i altres zones a Espanya. En aquest escenari, ha apostat per incrementar el volum d'aigua dessalinitzada garantint una energia més barata, i per això ha defensat que Espanya s'ha de convertir en una "potència mundial" en energia neta.

D'altra banda, ha explicat que l'organisme regulador de l'aigua que proposa permetrà estudiar "estàndards més ambiciosos" per reduir fuites a grans ciutats i millorar el percentatge d'aigua depurada.

Aquest organisme també permetria establir una “metodologia tarifària comuna”.