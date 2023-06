El Comitè de Règim Disciplinari de Ciutadans ha resolt l'obertura de sengles expedients disciplinaris contra Edmundo Bal i Francisco Igea per les seves crítiques a la renúncia a concórrer a les eleccions generals del 23 de juliol, i, com a mesura cautelar, se'ls impedirà participar-hi Consell General de divendres que ve, on els crítics expressarien el seu malestar amb aquesta decisió davant l'Executiva. Així, la nova direcció del partit crea una mena de dictadura interna on no admetran cap veu contrària a les seves decisions.

Arxiu - El portaveu nacional de Ciutadans, Edmundo Bal, al costat de Francisco Igea. - EUROPA PRESS - Arxiu

Fonts de la direcció de Ciutadans han confirmat que el coordinador nacional de la formació, Carlos Pérez-Nievas, va presentar una denúncia davant l'òrgan competent després de recopilar manifestacions públiques del diputat i del procurador taronja a les Corts de Castella i Lleó en què criticaven àmpliament l'Executiva per no concórrer als comicis generals.

Ara, el Comitè de Règim Disciplinari ha obert un expedient contra Bal i Igea, tots dos membres del Consell General, el màxim òrgan polític del partit entre assemblees generals. Amb ells, han resultat expedientats també dos membres més d'aquest òrgan, Borja Soto Foxá i Víctor Gómez Frías. El front crític volia aprofitar la cita de divendres per expressar el descontentament amb la decisió de no concórrer a les eleccions.

"Expulsar d'un consell decisiu els crítics", ha lamentat Igea a través del seu compte a la xarxa social Twitter. En un altre missatge, ha indicat que està "francament més entristit que sorprès". "Ni (els expresidents de Ciutadans) Albert Rivera quan vaig criticar obertament la decisió de no pactar amb el PSOE, ni Inés Arrimadas, es van atrevir mai a tant", ha afegit. "El liberalisme sense llibertat", ha conclòs.