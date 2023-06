Gabriel Rufián al Congrés passant per davant de Pedro Sánchez i Nadia Calviño @ep

ERC ha canviat el rumb després de les passades eleccions municipals i sembla que, a partir d'ara, no donarà suport als socialistes com ho ha fet fins ara. Si el 2019 els republicans van ser claus per aconseguir la investidura de Pedro Sánchez, ara plantegen una mena de conclave independentista on pactar el "preu" que haurà de pagar l'actual president del Govern si vol seguir a Moncloa amb el suport de l'independentisme català.

Aquest dilluns, el cap de llista d'ERC, Gabriel Rufián, ha estat preguntat sobre si la seva formació està disposada a investir Sánchez. El candidat republicà ha recalcat que només ho faran “si això significa defensar Catalunya”, i això equival a defensar la seva llengua, la cultura, els serveis, les infraestructures i la seva llibertat” , ha dit.

"El preu ha de ser més alt, més consensuat i ha de posar un dilema a la suposada esquerra progressista espanyola, també a l'espai de Sumar: Catalunya o Vox", ha resumit Rufián, que ha rebutjat donar més detalls en apel·lar l'independentisme a consensuar el detall d'aquesta presumpta investidura.



Tot i això, ha celebrat que la CUP respongui a aquesta petició en demanar que es posi data i pregunta a un referèndum per poder investir Sánchez, i ha demanat a Junts que es posicionin quan tinguin clar que volen fer, en les seves paraules. “Seria bo saber la seva posició, si és la de Míriam Nogueras al matí, la de Xavier Trias a la tarda, la de Laura Borràs a la nit, o la de Joan Canadell a mitja tarda. Quan ho tinguin clar, estem disposats a escoltar", ha asseverat.

A parer seu, en aquests últims quatre anys al Congrés han estat jugant "en camp contrari molt sols i envoltats de molta gent que comentava el partit des de la tribuna menjant pipes". "Si juguen tan bé, que baixin al camp amb nosaltres. Si som més, potser podem fer més gols", ha destacat.

OBLIGAR EL PSOE A PACTAR AMB L'ESQUERRA

De la mateixa manera, Gabriel Rufián, ha reclamat aquest dilluns la necessitat de tenir la màxima força possible per obligar el president del Govern i candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez, a pactar "a l'esquerra" davant el risc d'un acord entre els socialistes i el PP.

"Es parla d'un pacte probable entre PP i Vox, però no es parla d'un altre possible pacte entre el PSOE i el PP, o al revés. És pura memòria. El PSOE, cada cop que ha pogut escollir, escull la pitjor opció i amb els pitjors", ha sostingut Rufián a la roda de premsa.

Després d'assegurar que el primer pla de Sánchez en aquesta legislatura era governar amb Cs, ha reivindicat que ERC i EH Bildu han “obligat el PSOE a fer coses ia pactar a la seva esquerra”. "La clau no és donar força al PSOE sota l'aparença del vot útil, perquè si pot pactarà amb el que té a la dreta", ha alertat Rufián, tot i reiterar que veu cada vegada més hipotètica una investidura de Sánchez.