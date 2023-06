RAFA MAJORAL EL FIDEL ESCUDER DE PAU ESGLÉSIES I IRENE MONTERO

Entre els noms d'aquests "oblidats" per la cúpula femenina de Podem, es trobarien entre altres qui l'ha defensada fins al final, Rafa Mayoral, i que per tots ha estat menys oblidat per Pablo Iglesias, que l'ha col·locat com a comentarista i opinador al seu Canal Red.

Així descriuen Rafa Mayoral a Canal Red

Des d'un dels seus programes Mayoral no ha deixat de defensar tot el que ha pogut la Ministra Montero i ha qualificat com a Pablo Iglesias d'“error polític” la seva exclusió i veto en el projecte ciutadà de Sumar. No en va Mayoral ha estat dins de Podem l'artífex de teixir aliances i complicitats amb tots els moviments socials del país entorn del projecte podemita i des dels quals ningú ha sortit al seu auxili, en aquest moment on el seu nom com el de Pablo Echenique han estat exclosos sense fer cap soroll mediàtic. Només el que ell ha volgut fer i no parlant d'ell mateix sinó de la seva companya de viatge a la PAH, lloc on tots dos es van conèixer molt a fons .

Trobada amb joves amb els líders de Podem Irene Montero i Rafa Mayoral a Madrid Foto d'ARXIU Signatura: Ricardo Rubio / Europa Press

Cal destacar que la relació entre Pablo Iglesias i Rafa Mayoral transcendeix la política, ja que Mayoral era líder de les Joventuts Comunistes de Madrid a mitjans dels 90 i en molts dels actes l'acompanyava Iglesias. Aleshores, fins i tot eren col·legues de cua. Els qui els coneixen els defineixen tots dos com a radicals en les seves idees però extravertits i oberts de portes cap a fora.

És dels pocs amics d'aquesta primera etapa comunista que acompanya ara Iglesias . És un dels seus homes de confiança i ha ocupat la tasca al capdavant de la Secretaria de Relació amb la Societat Civil i Moviments Socials, clau pel nexe amb el carrer des dels seus orígens. L'equip de Sumar si escau potser no ha calculat bé aquesta pèrdua i el degoteig de vots social, invisible i silenciós que pot suposar que decaigui de les urnes el proper 23J.

La seva capacitat de mobilització és més gran que tota la que els comuns són capaços, ara mateix, a Catalunya. S'ha vist així a la darrera visita de Yolanda Díaz a Cornellà on van escollir un espai municipal petit el Centre Cultural del barri Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat que compta amb un auditori amb 194 localitats de capacitat (84 Platea + 110 Grada). Molt diferent del que va omplir el 2014 el llavors secretari general de Podem, Pablo Iglesias , que va concentrar la totalitat de l'aforament del centre esportiu Olímpic Vall d'Hebron (unes 2.500 places ), encara que no va aconseguir acollir tots els que pretenien entrar a escoltar el primer míting d'Esglésies a Catalunya, ja que prop del doble es van quedar fora (5.000 persones en total). Així, davant dels gairebé 200 de fora de l'Auditori de Cornellà de Yolanda Díaz, els 2.500 d'Esglésies segueixen sent més que 200, es miri com es miri. Rafa Mayoral ha contribuït en silenci a engrandir la base social de Podem i malgrat tot ho han deixat fora, sense pensar-s'ho dues vegades. Curiós no?

NACHO RAMOS PERDÀ LA SEVA FEINA D'ASSESSOR EN EL CONGRÉS DE PODEM

Ione Belarra i Nacho Ramos

Un altre nom cridaner de l'exclusió masculina ha estat l'actual parella d' Ione Belarra , el discret Nacho Ramos o com el seu nom resa al seu DNI, Ignacio Eduardo Ramos Delgado que va començar a medrar a les institucions una vegada es va consumar l'ascens com a secretària general del partit de la seva parella Belarra. Després de ser relegada aquesta en unes més que tenses negociacions a "cara de gos" amb Sumar i ocupar el número cinc de la llista de Sumar per Madrid. "Nacho", com el coneixen al partit, no té clar si seguirà lligat al grup polític cobrant un sou de 2.000 euros al mes nets com a assessor. I res no té assegurat perquè diuen els que el coneixen que la seva trajectòria política ha passat sense pena ni glòria per Podem. El veto a Irene Montero va ser tota una declaració d'intencions a Sumar i des de l'entorn del cap de llista, Yolanda Díaz asseguren que veuen "complicat" que Nacho Ramos torni al Congrés. Atès que Nacho Ramos es va convertir en assessor de Podem de la mà de Pablo Echenique prèvia petició de favor d'Ione Belarra. D'aquesta manera sembla que l'endogàmia a Podem s'ha tallat a petició de Yolanda Díaz d'arrel. D'aquesta manera la parella només té aspecte d'entrada de diners a través de Belarra i el seu grup familiar ho donarà tot perquè ella ocupi la seva plaça de diputada de nou al Congrés dels Diputats, a costa d'haver sacrificat pel camí, al seu "amiga", Irene Montero.

JOANMA DE L'OLM EL FONTANER SILENCIÓS I PARELLA D'ISA SERRA

Peu de Foto: Juanma del Olmo, Irene Montero, Rafael Mayoral, dirigents de Podem Foto d'ARXIU

Va cridar i molt l'atenció al seu dia la contractació d' Isa Serra com a assessora d'Irene Montero al Ministeri d'Igualtat. Aquesta exdiputada a l'Assemblea de Madrid i portaveu del partit va ser una de les líders del corrent anticapitalista dins de Podem. Tot i això, Irene Montero va saber unir-la a les files del seu nucli dur després de tenir un fill amb Juanma del Olmo, excap d'Estratègia i Comunicació de Podem i durant un temps responsable de l'Escola de Comunicació del partit morat. D'ell, precisament ningú s'ha acordat mentre Serra ocuparà el lloc 8 de Sumar a la llista per Madrid. Així s'ho juguen tot a Madrid

Tot i que Del Olmo sempre s'ha sentit més còmode a l'ombra, darrere d'algú amb més poder, sent considerat un dels lampistes de Podem expert en el treball de purgues, el que va provocar des de dins la sagnia d'Esquerra Unida i per la qual potser ha arribat l'hora de deixar-lo fora del joc polític a Sumar. Del Olmo es va allistar a les Joventuts del Partit Comunista i es va començar a envoltar de Rafa Mayoral i Irene Montero -actual titular d'Igualtat- amb qui Del Olmo va mantenir una relació sentimental que és vox populi . I enmig d'aquesta endogàmia va entrar a Podem el 2014, de la seva mà, on va arribar a ser diputat però, sobretot, ha ocupat càrrecs orgànics.

Va passar per Esquerra Unida, alhora que la seva companyia, la cooperativa Enreda, on feia feines per a la formació i després va ser un actor clau en la captació de persones d'IU per al nou partit que es diria Podem. I és que va ser en la seva etapa a les Joventuts Comunistes on es va llaurar el nucli dur del Podem. Com a lampista i cap pensant de Podem, cal retrotreure's a la seva etapa a les Joventuts Comunistes on sense tenir un pes massa important a les Joventuts del partit, només apareixia a les assemblees i reunions a l'ombra de Rafa Mayoral. De fet, va intentar liderar les Joventuts a Madrid i va perdre.

Allí va néixer la “chupipandi”, formada per Rafa Mayoral, Irene Montero i Juanma del Olmo i on Juanma va mantenir una relació sentimental efímera amb Irene Montero, l'actual parella de Pablo Iglesias, a qui ha acompanyat des de llavors. El grup, rondaven a al voltant de les idees d' Enrique Santiago mà dreta de Yolanda Díaz i on el més gran era Rafa Mayoral, que es va convertir en l'intel·lectual de referència de tots i per això els van batejar com a "Els Majorals".

I quan va arribar el moment de fer-se grans i passar a la primera divisió, a Esquerra Unida, la cosa va canviar perquè cap aconseguia arribar a ocupar cap càrrec de rellevància fins a arribar a Pablo Iglesias i començar a gestar-se l'embrió de Podem. Cayo Lara (llavors coordinador federal d'IU) va acusar Podem d'estar portant aleshores una OPA hostil per robar-li persones, cosa que sí que estaven fent entre tots, amb Del Olmo al capdavant. Cosa que és el que ara passa en sentit contrari i feia Sumar, en un joc polític on la part humana és vital. Així amb la unió d'Esquerra Unida i Podem, es van tornar a trobar Juanma del Olmo, Rafa Mayoral, Irene Montero i els altres amb Enrique Santiago. Era la tornada de la chupipandi. Que ara sembla més que barallada i diuen que “resta” al Sumar de Yolanda Díaz.







EL NUCLI DUR DE PODEM FORA DEL NUCLI DUR DE SUMAR

La ministra d'Igualtat i secretària d'Acció de Govern de Podem, Irene Montero i l'exvicepresident segon del Govern i exlíder de Podem Pablo Iglesias, exerceixen el seu dret al vot al Col·legi Públic La Navata Firma: Rafael Bastante / Europa Press

Sembla així que el nucli dur de Podem ha punxat amb el globus de Sumar. Perquè entre les quatre parelles formades per Pablo Iglesias i Irene Montero, Juanma del Olmo i Isa Serra, Rafa Mayoral i Gara, Ione Bellara i Nacho Ramos, ha residit principalment el nucli de poder més potent del partit morat, segons diferents fonts. Els vuit són el grup que s'han reunit habitualment, per passar el seu temps lliure junts al xalet de Galapagar dels Iglesias-Montero . I ara entre els amics que són s'acompanyen quan sembla arribar el fred del seu particular hivern polític que s'ha planat sobre tots ells, alhora.

L'elecció "dedocràtica" de Pablo Iglesias i el seu entossudiment personal a assignar com a successora a Yolanda Díaz, els costarà com un tsunami la seva curta vida política en el panorama polític. Han de ser dies difícils per a tothom, però potser el 24J, algun o tots somriuen i plorin al mateix temps si es produeix una patacada electoral de desafiament a Can Sumar. Mentre ells escalfen la foguera política, en què de les brases volen renéixer com Ave Fénix.

Seguirem informant...