La sala on se celebra el Consell de Ministres. Foto: Moncloa

El president del Govern, Pedro Sánchez , va anunciar que aquest dimarts 27 s'aprovarà, al Consell de Ministres, una desgravació l'impost de la renda de les persones físiques (IRPF) del 15% per a la compra de vehicles elèctrics que "incentivin aquesta transició" verd" fins al 31 de desembre. Alhora, ha afirmat que es prorrogarà la baixada de l'IVA als aliments bàsics i l'abonament al transport públic fins a final d'any.

"Es prorrogaran la baixada de l'IVA dels aliments, l'abonament al transport públic i es prorrogaran tots aquells elements socials que vaig dir des del principi de la guerra i estaran sempre a sobre de la taula", ha afirmat en una entrevista a la Cadena SER .

En aquest punt, ha apuntat que s'incorporaran "alguns elements nous" que tenen a veure amb la " resposta econòmica i social " ia les conseqüències de la guerra a Ucraïna i "altres tenen a veure amb mesures que o bé estaven pactades amb Brussel·les i s'han d'aprovar, o bé són compromisos polítics del Govern espanyol”, ha avançat.

Al fil, ha llançat que tal com es va comprometre abans de la convocatòria anticipada de les eleccions, en aquest mateix reial decret llei estarà inclòs el dret a l'oblit oncològic .

Dit això, ha insistit que és "conscient" de les dificultats que travessen els espanyols a causa de l'alça dels preus, i per això ha tret a la llum el pla d'ajudes que l'Executiu ha posat en marxa per "esmorteir" l'efecte del preu dels fertilitzants per al sector primari.

COMPENSAR HIPOTEQUES VARIABLES

Preguntat per les mesures que pogués plantejar l'Executiu per frenar la pujada de les hipoteques variables, Sánchez ha reconegut que està parlant amb el sector financer, tot i que ha confirmat que és "poc partidari" de "donar recursos econòmics des del públic al sector financer" .

"No crec que sigui la solució, crec que hem d'instar el sector financer que evidentment faciliti aquest trànsit del tipus variable al tipus fix en un context d'enduriment de la política monetària", ha explicat el cap de l'Executiu, després que Sumar plantegés un bo extraordinari de 1.000 euros per ajudar les famílies vulnerables a pagar les hipoteques davant el fort repunt dels tipus d'interès.

Sobre això, el líder socialista ha advocat per polítiques "que facilitin també l'adquisició d'un habitatge", i ha anunciat que el Consell de Ministres d'aquest dimarts aprovarà l'aval per part de l'ICO per a la compra d'habitatge dels joves o de les famílies amb menors a càrrec. "Hem de desplegar polítiques públiques que potser no de manera directa, però sí de manera indirecta, ens fan suportar aquesta situació", ha subratllat, en referència a les conseqüències econòmiques per la guerra a Ucraïna.

Qüestionat per les pensions, Sánchez ha defensat la "reconstrucció" que ha fet el Govern, al seu parer, del Pacte de Toledo, on per llei es garanteix "la revaloració de les pensions d'acord amb l'IPC". "És una cosa que no es va garantir amb la contrareforma del Partit Popular durant la crisi financera", ha recordat el cap de l'Executiu, que s'ha compromès a "omplir" la guardiola de les pensions "amb 5.000 milions d'euros a l'any durant la propera dècada" per assegurar "la sostenibilitat del sistema a llarg termini".

RENOVABLES

En matèria energètica, Sánchez ha insistit que Espanya és coneguda fora de les fronteres per la seva aposta "inequívoca" per les energies financerament competitives com el sol o el vent, i ha matisat a més que el cost de producció de l'electricitat per l'energia nuclear és " molt més car que el de les renovables", ha postil·lat en referència a la promesa del líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, de revertir el tancament de les nuclears.

En aquest punt, ha reclamat Feijóo "alguna proposta" en matèria energètica vinculada amb la transició ecològica. "Em sembla un drama que la dreta espanyola no sigui com la dreta alemanya que veu en la transició ecològica una font d'oportunitat de reindustrialització del nostre país i també convertir Espanya en una referència en l'adaptació i la mitigació al canvi climàtic", ha assegurat.

Dit això, ha assegurat que al llarg de la legislatura s'ha reunit amb grans empreses

panyol·les i internacionals que s'estan instal·lant al nostre país que asseguren que arriben pel preu de l'energia. "I aquest preu de l'energia té tot a veure amb la penetració de les energies renovables al nostre sistema elèctric", ha defensat.

Així, ha defensat que Espanya és l'economia que "més està creixent d'Europa" rebutjant alhora les mesures de caràcter retroactiu que va fer el Partit Popular quan va governar "en contra del desplegament de les renovables", ha recordat.