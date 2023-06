La portaveu del Govern, Patrícia Plaja @ep

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja , ha destacat que el Govern ha enviat "una circular" a les piscines municipals catalanes perquè permetin fer topless a les seves instal·lacions, ja que assegura que s'estaven produint situacions de discriminació en algunes piscines.

En roda de premsa aquest dimarts, ha concretat que la circular que ha enviat el Govern defensa que "no es pot excloure ningú de determinats serveis basant-se en la manera com va vestida" , i ha cridat a no normalitzar que no es permeti fer 'topless' o que les dones no puguin alletar els seus fills a les piscines públiques.

"El fet que algú pugui ser discriminat per si porta un banyador o un altre, avui dia al segle XXI, no ha de continuar passant" , ha subratllat la portaveu del Govern, que ha concretat que només és imprescindible que tothom porti un banyador adequat, que garanteixi la higiene personal, i que cobreixi els genitals.

Fonts del Govern han explicat que la Conselleria d'Igualtat i Feminismes va enviar aquesta circular el 22 de març, i la portaveu del Govern ha afegit que també s'estan posant en contacte amb comunitats de propietaris perquè també es permeti fer topless a piscines de ús comunitari.

"Les comunitats de propietaris són privades, però hi ha espais d'ús compartit on no significa que puguin vulnerar drets", ha sostingut Plaja, que ha recordat que tota persona que se senti discriminada per aquest motiu pot denunciar-ho a l'oficina de no discriminació de la Generalitat.