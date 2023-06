PP i Vox han votat aquest dimarts en contra de desplegar la bandera Lgtbi al Parlament balear, amb motiu de la celebració del Dia de l'Orgull, aquest 28 de juny, a la institució, com havia demanat el PSIB-PSOE, per continuar donant visibilitat al col·lectiu.

Arxiu - El Parlament penja la bandera arcoiris pel Dia de l'Orgull Lgtbi. Fitxer. - PARLAMENT - Arxiu

Segons ha informat el portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialista, Marc Pons, en declaracions als mitjans, “cada any, amb motiu de la celebració del Dia Internacional de l'Orgull, el Parlament desplegava la bandera Lgtbi, en un gest de reconeixement a la diversitat i per donar veu i visibilitzar tot el col·lectiu”.

"Creiem que això havia de seguir així. Per aquest motiu, vam registrar davant la Mesa del Parlament, que cada any ho aprovava per unanimitat, una sol·licitud perquè la Cambra pengés la bandera Lgtbi. Aquest 2023, la Mesa del Parlament, però, ha rebutjat la proposta, amb els vots de PP i Vox", ha continuat Pons.

Amb aquesta decisió, ha lamentat el socialista, "el PP trenca una dinàmica que aquests anys s'havia consolidat, des de l'acord entre tots, per visibilitzar un col·lectiu com el Lgtbi".

Per això, Pons ha cregut que “el PP ha d'explicar aquest canvi de postura i dir perquè ha votat no a desplegar la bandera LGTB si fins ara votava a favor de reconèixer la diversitat, la pluralitat i visibilitzar el col·lectiu LGTB”.

I és que, per al Grup Parlamentari Socialista, el rebuig del PP a desplegar la bandera LGTB al Parlament "és una evidència més que qui marca els postulats i les línies polítiques d'aquest proper Govern és Vox".

"No hi ha excuses que valguin. Demanem al PP no deixar-se portar per aquesta deriva ultraconservadora, amb el seu seguidisme a les polítiques de Vox", ha subratllat el socialista.

"No coneixem encara el pacte. Veiem que hi ha unes negociacions que ningú no ha explicat. El que és evident és que aquest no és tant un repartiment de cadires, sinó la profunditat de les mesures que es volen aplicar", ha considerat el socialista sobre les converses entre el PP i Vox per investir Marga Prohens presidenta del Govern.

I, ha conclòs, "les primeres decisions que estan prenen, encara sense govern constituït, però des de la Mesa del Parlament, van cap a una Espanya molt més casposa, més antiga i que pretén invisibilitzar els drets i les realitats d'una societat com la balear, que és diversa i plural i que s'ha de voler lliure i igualitària”.