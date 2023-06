El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, intervé durant aquest acte a Barcelona @ep

Diumenge va morir el primer treballador víctima de l'onada de calor a Espanya, i el líder popular Alberto Núñez Feijóo ha fet servir aquesta tragèdia per atacar el president del Govern, Pedro Sánchez : “Ahir va morir la primera víctima per increment de la temperatura. , (Sánchez) va posar les eleccions al juliol. Però no a principis de juliol. No, a la segona quinzena. I no un dia extret a l'atzar. Un dia on a quatre Comunitats Autònomes hi ha pont", ha dit el president del PP.

Feijóo ha seguit criticant la convocatòria electoral afirmant que hi haurà "milions d'espanyols fora del seu domicili, amb quaranta graus a la majoria de les comunitats d'Espanya i amb bona part dels espanyols de vacances", i per això entén que Sánchez no vol " deixar votar" la població.

La comparació del líder popular ha tingut un gran impacte a les xarxes socials, i molts han recordat que Feijóo va convocar unes eleccions regionals el 12 de juliol del 2020 quan era president de Galícia. Ho va fer en plena pandèmia i al mig dels confinaments.

Fins i tot s'ha pronunciat la ministra d'Educació, Pilar Alegría, que ha afirmat que "Feijóo utilitza les víctimes del terrorisme i ara també les de l'onada de calor". "No té vergonya", ha conclòs.