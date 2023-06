El PSC està jugant a dues bandes per aconseguir un pacte que li permeti tornar a liderar la Diputació de Barcelona. De moment, els socialistes i els comuns "avancen" en les seves converses per formar govern a l'ens supramunicipal, segons fonts dels dos partits. Alhora, els de Salvador Illa estan intentant caçar alguns regidors independents de Junts que aposten per reeditar el pacte de la Diputació.

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, amb la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, i l'alcaldable del PSC a Barcelona, Jaume Collboni.

Aquesta nova estratègia dels socialistes arriba després que Junts hagi apostat per formar una majoria alternativa a un govern amb els socialistes. Aquesta decisió, que defensaven els màxims dirigents de la formació, Laura Borràs i Jordi Turull, arriba després dels retrets de Junts a ERC per haver pactat amb el PSC a les diputacions de Tarragona i Lleida .

Tot i això, hi ha altres figures a Junts que no estan d'acord amb aquesta decisió. El guanyador de les eleccions a Barcelona, Xavier Trias, va apostar públicament per reeditar el pacte entre els socialistes i Junts a la Diputació. I segons publiquen alguns mitjans, hi ha dues personalitats més que aposten per reeditar el pacte entre socialistes i Junts, i que podrien estar negociant d'amagat: Marc Castells , l'alcalde d'Igualada i líder de Junts per Igualada i Sergi Vallès , alcalde de Torrelles de Foix i secretari general d'Impulsem Penedès, que es va presentar adscrit a Junts.

ÉS POSSIBLE QUE ELS SOCIALISTES TORNIN A GOVERNAR?

Per governar a la Diputació de Barcelona , on hi ha 51 diputats, cal obtenir un mínim de 26 vots a la primera ronda. Si cap partit arriba a aquesta xifra, s'investirà el candidat més votat a la segona ronda. La composició política del Ple de la Diputació, amb els resultats definitius, ha quedat de la manera següent: PSC va obtenir 17 diputats; Junts , 12; ERC , 11; ECG (En Comú Guanyem), 5 ; PP , 4; TxT (Tot per Terrassa),1 i VOX, 1.

Un pacte entre Junts i Esquerra es quedaria en 23 diputats, a 3 de la majoria absoluta, i un pacte entre els comuns i el PSC es quedaria en 22. En aquest escenari, Junts podria aconseguir la Diputació de Barcelona a la segona ronda. Per això, els socialistes estan intentant convèncer algun dels diputats de Junts, perquè aconseguint que només un dels de Puigdemont canviés d'opinió, la Diputació tornaria a ser per al PSC.

Cal veure que faran formacions com el PP, que a l'Ajuntament de Barcelona va preferir recolzar els socialistes abans que permetre un Govern independentista. Si els populars repetissin la mateixa maniobra, els de Junts es tornarien a quedar sense marge per reeditar una majoria alternativa als socialistes.

També pot ser clau el diputat de Tot per Terrassa, Jordi Ballart, que podria desequilibrar la balança votant a favor de Junts –l'alcalde de Terrassa és un ex del PSC que va fugir del partit per discrepàncies amb el 155-.

L'escenari continua obert, i la negociació per obtenir el poder a la Diputació de Barcelona es pot convertir en una cosa semblant a la investidura de Collboni: no sabrem què passarà fins a l'últim moment. Però sembla poc probable que els partits hagin de renunciar al poder territorial –i econòmic– que ofereix l'ens supramunicipal, per la qual cosa hi haurà batalla, i serà dura.si no arriba a un acord, Junts es pot quedar sense formar part del poder municipalista, cosa que una bona part de Junts no hi està d'acord