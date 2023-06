La presentació del lema d'ERC per a les eleccions del 23 de juliol Foto: Europa Press

El número 1 de la llista d'Esquerra Republicana al Congrés per Barcelona, Gabriel Rufián, ha assegurat que votar els republicans a les eleccions generals servirà per "exigir i obligar que faci coses el progressisme espanyol" i fer avançar l'independentisme i Catalunya .

Així s'ha pronunciat en una roda de premsa juntament amb la número 2 al Congrés per Barcelona, Teresa Jordà, i altres membres de la candidatura, en què han presentat els cartells i el lema de campanya del partit per al 23: Defensa Catalunya! .

Rufián també ha defensat que votar ERC "significa combatre el feixisme", i ha avisat que el que pot venir després del 23 de juliol és un govern de dreta i ultradreta (en al·lusió al PP i Vox), i després ha afegit que per aturar-los "no val una esquerra de mentida" .

"Sempre es diu que les eleccions són una festa de la democràcia. Aquestes eleccions és probable que no siguin cap festa, és força probable que hagin de ser una barricada de resistència", ha pronosticat.

INVESTIDURA DE SÁNCHEZ?

Davant d'una hipotètica nova investidura del líder del PSOE i actual president del Govern, Pedro Sánchez , el republicà ha avisat que només ho permetran "si això significa defensar Catalunya, la llengua, els serveis, les infraestructures, la gent i la llibertat", que assegura que és el que han fet durant aquests quatre anys de legislatura.

Ha posat en valor el que ERC ha aconseguit negociant amb el Govern, i ha instat a qui li sembli insuficient a ajudar els republicans: "Que ens ajudi, que deixi de comentar la jugada des de la tribuna", ha dit en referència a Junts i la CUP.

Rufián ha apostat per consensuar amb l'independentisme un "preu més alt" per a una possible investidura de Sánchez, i també s'ha dirigit a Sánchez ia la líder de Sumar, Yolanda Díaz, a qui ha dit que hauran d'escollir entre Catalunya o Vox.