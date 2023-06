Foto: Europa Press

La presidenta del Congrés i cap de llista de la candidatura dels socialistes per Barcelona, Meritxell Batet , ha demanat disculpes des del seu perfil de Twitter per dir en una entrevista que "la majoria de la població no té problemes per continuar pagant el lloguer", unes paraules que li havien ocasionat crítiques dels socis parlamentaris de Sumar, ERC i Bildu.

Al seu missatge de rectificació ha admès que no s'havia explicat bé a l'entrevista a la Cadena SER i ha volgut deixar clar que és conscient del que "costa" pagar-se un habitatge. "El pagament del lloguer i les hipoteques representen gran part dels ingressos de les famílies cada mes", ha afegit.

També ha aprofitat el seu missatge per dir que el Govern ha estat "el primer" que ha posat límits a la pujada en el preu del lloguer, del 2% el 2023 i del 3% el 2024.

UN PROBLEMA "DE PRIMERA MAGNITUD"

I és que, les declaracions del cap de llista del PSC per Barcelona han produït enrenou entre els aliats habituals del PSOE a la Legislatura. El portaveu de campanya de Sumar i eurodiputat dels comuns, Ernest Urtasun, ha denunciat també a la xarxa social que la pujada del lloguer a Espanya "és un problema social d'enorme magnitud".

A més, Urtasun ha aprofitat el tuit per retreure al PSOE l'eliminació de la pròrroga automàtica en els contractes de lloguer a l'últim decret d'ajudes anticrisi, aprovat dimarts passat al Consell de Ministres. "(És) un error que s'hauria de corregir", ha postil·lat.

En termes semblants s'ha pronunciat el cap de llista de Sumar per Barcelona, Aina Vidal; i la portaveu d'habitatge de Sumar i dirigent de Podemos, Alejandra Jacinto. "Mentre qualsevol que es faci una volta per qualsevol portal immobiliari veu com els preus són inassumibles i no deixen de pujar", ha apuntat Jacinto.

Per part seva, el portaveu d'Esquerra Republicana (ERC) al Congrés, Gabriel Rufián, ha recollit les declaracions de Batet per llançar un missatge: "Si no pots pagar el lloguer i votes el mateix que Batet, qui s'equivoca, ella o tu? Pensa-ho", ha reflexionat al seu compte de Twitter.

Finalment, el portaveu adjunt d'EH Bildu al Congrés, Oskar Matute, s'ha mostrat contundent per retreure a Batet que els que no tenen dificultats per pagar el lloguer serà "la major part de la població que ella coneix". Tot i això, Matute considera que "hi ha realitats molt més àmplies que les que aconsegueix la seva vista". "Les realitats de la classe treballadora, joves, dones i gent precaritzada", ha dit.