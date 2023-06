L´Audiència Nacional. Foto: Europa Press

La Fiscalia de l'Audiència Nacional ha sol·licitat obrir judici oral contra els 12 membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR) per un delicte de pertinença a organització terrorista, si bé a 8 els atribueix també delictes de tinença, dipòsit i fabricació de explosius i estralls.

Segons ha avançat El Mundo i han confirmat fonts fiscals a Europa Press , el Ministeri Públic ha traslladat aquesta petició a l'Audiència Nacional després que l'abril passat el jutge instructor, Manuel García Castelló, acordés per segona vegada donar per conclosa la investigació judicial, processant per terrorisme aquestes 12 persones com a presumptes membres d'un nucli radical dels CDR que estaven disposats a fer servir la violència per aconseguir la independència de Catalunya.

La primera vegada que García Castellón va processar els detinguts en l'anomenada Operació Judes va ser el setembre del 2021. No obstant, posteriorment la Sala Penal el va obligar a reobrir les indagacions per practicar les diligències sol·licitades per alguns investigats.

Un cop concloses, va tornar a tancar la instrucció enviant el sumari a la Sala Penal perquè procedeixi a jutjar-los. Inicialment, eren 13 processats, però el jutge va arxivar la causa per a un per raons mèdiques, de manera que el procediment va continuar només respecte a 12.