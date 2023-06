L'acord programàtic que han aconseguit aquest dimecres PP i Vox a les Balears per a la investidura de la candidata popular Marga Prohens fa referència a donar suport i assistir "a les víctimes de violència intrafamiliar", mentre que en un altre dels articles parla també de lluitar davant de la "violència contra les dones".

(ID) La presidenta del PP balear i candidata electa el Govern, Margarita Prohens; el portaveu parlamentari del PP, Toni Costa; la líder de Vox a les Illes, Patricia de las Heras, i el candidat al Parlament, Jorge Campos, durant una reunió al Parl - Isaac Buj - Europa Press

Així està plasmat als punts de l'acord entre PP i Vox que consta de 110 mesures amb què el partit de Santiago Abascal s'abstindrà a la investidura de Marga Prohens i facilitarà la seva investidura com a nova presidenta del Govern de les Balears.

En concret, tots dos partits s'han compromès, segons diu l'acord, a "recolzar i assistir les víctimes de violència intrafamiliar, especialment a la que pateixen les dones, a la que pateixen els nens ia la que pateixen els ancians, així com la creixent violència fili parental" .

Això sí, l'acord també fa referència en un dels seus punts a garantir "tota l'assistència, el suport i la lluita davant la violència contra les dones, treballant també en la prevenció, identificant les causes i els perfils repetits dels agressors".

Així mateix, en aquest acord programàtic a les Balears, tots dos partits han pactat un punt en què es fa referència a treballar "per eradicar de la comunitat els discursos masclistes, ja siguin civils o religiosos, que promoguin o justifiquin la violència contra la dona".

Dins de l'apartat de polítiques socials i família, PP i Vox també han convingut l'exigència de derogar la Llei Trans i la Llei autonòmica "per garantir que les dones estiguin i se sentin protegides en espais d'intimitat, com ara vestidors o banys, així com a l'àmbit de l'esport”.