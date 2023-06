Arxiu - La diputada d'ERC, Pilar Vallugera, intervé en una sessió plenària al Congrés dels Diputats, el 7 de juny de 2022, a Madrid (Espanya). - Jesús Hellín - Europa Press - Arxiu

La número 4 d'ERC al Congrés dels Diputats per Barcelona , Pilar Vallugera, ha cridat a defensar els drets i les llibertats de les persones LGTBI davant les "onades de feixisme i de la ultradreta".

Ho ha dit en declaracions aquest dijous, Dia Internacional de l'Orgull LGTBI+, davant la Glorieta de la Transsexual Sònia al Parc de la Ciutadella de Barcelona, al costat de la número 6 Maria Dantas i la física i activista trans Judith Juanhuix, entre d'altres.

"Anem a Madrid a defensar totes les persones", ha advertit Vallugera, que ha demanat no quedar-se a casa davant l'emergència en què estan, al seu parer, els drets de tots.

Per la seva banda , Dantas ha explicat que ERC ha treballat per incorporar la perspectiva LGTBI a les iniciatives tramitades al Congrés i que va facilitar l'aprovació de la Llei Trans , encara que ha apuntat que aquesta llei va deixar temes per resoldre -per exemple, amb " el reconeixement de les persones no binàries"--.

Amb això ha coincidit Juanhuix: “Queden pendents moltes coses en la lluita contra les violències i discriminacions, en la protecció de les persones transmigrants i en el ple reconeixement de les persones menors trans i de les persones no binàries, que ni tan sols existeixen o s'esmenten a la llei actual".