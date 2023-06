Arxiu - El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, durant un acte del PP, a 28 d'abril del 2023, a Tarragona, - Laia Solanellas - Europa Press - Arxiu El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, cobra 39.260 euros per "despeses de representació" de la seva formació al marge del seu sou com a senador, segons han confirmat fonts del partit. Precisament, el president del Senat, Ander Gil, ha donat aquest dimarts un termini de set dies a Feijóo per actualitzar la seva declaració de rendes després que el PSOE exigís conèixer si cobra algun "sobresolt" com a president del seu partit. Per això, les citades fonts han assegurat que el líder popular actualitzarà les seves dades de renda i patrimoni d'acord amb els terminis "reglats" que té com a senador i acusen el president de la Cambra Alta de basar-se en les "urgències electorals del PSOE" i no en el compliment de la normativa del Senat. Així, el PP ha aclarit que Feijóo "no té sou" al PP però sí una assignació en concepte de despeses de representació que, matisen, "està subjecta a tributació a través de l'IRPF".