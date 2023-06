El Partit Popular ha rebutjat aquest dijous el debat a quatre entre Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) i Yolanda Díaz (Sumar) que ofereixen RTVE i PRISA per entendre que es tracta de "models incomplets" " i que "no tenen interès". Segons la seva opinió, "el més honest" per als espectadors és que hi siguin presents també Bildu, ERC i PNB, segons han indicat fonts populars.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo @ep

RTVE ha anunciat la celebració el dimecres 19 de juliol un debat amb el president del Govern; el president de Vox a la Presidència del Govern i la candidata de Sumar. A més, la corporació ha reiterat la seva invitació a participar al debat al president del Partit Popular.

En concret , aquests tres partits (PSOE, Vox i Sumar) han acordat celebrar el debat de candidats a la Presidència del Govern el 19 de juliol a les 22.00 hores a Prado del Rey. Els partits es tornaran a reunir amb els responsables del RTVE el dilluns 3 de juliol.

EL PP DEFENSA DOS DEBATS: UN CARA A CARA I UN ALTRE A SET



Tot i això, el PP rebutja aquest debat a quatre i Feijóo ha reiterat aquest dijous la seva disposició per assistir a un debat a set amb candidats dels partits nacionals (PP, PSOE, Vox i Sumar) així com amb aquells en què ha residit la "governabilitat de l'Estat" durant els darrers cinc anys (ERC, PNB i Bildu).

Fonts del PP han indicat que RTVE "ha ofert aquesta mateixa possibilitat però, en lloc d'invitar els caps de llista, ho ha fet als portaveus parlamentaris d'unes cambres parlamentàries ja dissoltes". "Si reconsidera la seva decisió, Feijóo estarà en aquest debat" , ha afegit el partit.

Les mateixes fonts populars han assenyalat que no entenen que Pedro Sánchez, "àvid de debats i de passar la campanya tancat en un plató en lloc d'afrontar-la a peu de carrer", pugui dir "no" a aquesta oferta per tenir un segon enfrontament amb el president del PP.

Tot seguit, ha deixat clar que el Partit Popular "no participarà en els debats a quatre plantejats pels mitjans de comunicació per entendre que són models incomplets i no tenen interès".

Segons els populars, per confrontar idees entre candidats amb possibilitats d'arribar a la Presidència del Govern "està el cara a cara acordat per al dia de 10 de juliol, i que tindrà lloc a Atresmedia". "I per a un debat més ampli, el més honest per als espectadors és la presència d'ERC, PNB i Bildu ja que fa cinc anys que redacten les lleis que avala el PSOE i fixa les posicions que defensa el Govern".

"Tant PRISA com RTVE ja han traslladat el seu interès a celebrar aquest debat a quatre que defensen PSOE i Sumar. El PP no acudirà a cap dels dos", han reiterat fonts populars.

FEIJÓO REBUTJA EL DEBAT A QUATRE



Aquest dijous, des de Brussel·les, Feijóo ha defensat aquest debat entre els set partits clau per a la formació de Govern, ja que, segons ha dit, "o guanya el PP amb prou majoria per governar en solitari" o el PSOE liderat per Pedro Sánchez va a "necessitar", a banda de Sumar, ERC, Bildu i Junts.

"No són quatre. O guanya el PP amb prou majoria per governar en solitari o si el PSOE formarà govern, no necessita només la senyora Díaz, necessita ERC, Bildu i Junts", ha asseverat davant els periodistes.



SÁNCHEZ PARTICIPARÀ EN ELS DEBATS DE RTVE I PRESA

El president del Govern i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, participarà als debats electorals convocats en format a quatre per RTVE i el grup PRISA, tot i que el PP ha confirmat que no acudirà a cap dels dos.

Així ho han traslladat fonts del PSOE que indiquen que Sánchez acudirà el 14 de juliol al convocat pel grup Prisa i el 19 del mateix mes al de la corporació pública.

Aquest mateix dijous, fonts del PP van confirmar que el PP no acudirà a cap d'aquests dos debats tot i que els dos grups de comunicació havien traslladat el seu interès a celebrar aquest debat a quatre que "defensen PSOE i Sumar", segons han indicat.