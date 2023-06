Foto: Europa Press

El dissabte 1 de juliol , per cinquena vegada des que és membre, Espanya assumirà la Presidència del Consell de la UE amb la incògnita de si el Govern de coalició entre el PSOE i Podem que ha fixat les prioritats de cara al semestre serà el que la culmini el 31 de desembre o, per contra, hi haurà un nou executiu resultant de les eleccions del 23 de juliol que hagi d'assumir la tasca.

La Presidència espanyola es produeix en un moment rellevant a la Unió Europea (UE) , ja que serà l'última completa de l'actual legislatura ja que a la següent, que ostentarà Bèlgica, està prevista la celebració d' eleccions a l'Eurocambra del 6 al 9 de juny de 2024.

A Espanya li tocaria intentar tirar endavant els expedients legislatius que encara estan pendents o almenys aconseguir avenços significatius perquè puguin tancar-se abans de la cita amb les urnes. Dels 350 que queda, Espanya ha centrat la seva atenció en uns 120.

L'avançament del desembre al 23 de juliol de les generals decidit pel president del Govern, Pedro Sánchez, marcarà ara el semestre, ja que podria produir-se un relleu al Palau de la Moncloa i l'Executiu sortint podria estar en funcions durant diverses setmanes , en funció de la claredat del resultat electoral.

Des del Govern s'ha defensat des del principi que la celebració d'eleccions durant una Presidència de torn no és una cosa inusual i això no té perquè afectar-ne el transcurs.

Així, s'ha esgrimit el recent cas de França el 2022, quan Emmanuel Macron va ser reelegit a doble volta i també hi va haver parlamentàries, i se n'ha recordat d'altres en el passat, com Bèlgica que el 2010 va ostentar tota la Presidència amb un Govern en funcions, o com a República Txeca, que el 2009 va viure un canvi a la prefectura de l'Executiu.

El Govern ha preparat la Presidència des de fa un any i s'ha pactat tot un calendari de consells sectorials ministerials repartits per tota la geografia espanyola amb les comunitats autònomes amb la intenció d'apropar Europa a tots els ciutadans i traslladar la diversitat del país als europeus, segons va explicar Sánchez durant la presentació de les prioritats del semestre el 15 de juny.