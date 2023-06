La declaració com a testimoni de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont , al judici a l'exconseller Miquel Buch i el mosso Lluís Escolà per presumptament donar-li escorta després de l'aplicació de l'article 155, que estava prevista aquest 30 de juny al matí, s'ha endarrerit davant de la falta d'un intèrpret de francès, i es farà quan un intèrpret arribi a l'Audiència de Barcelona.

Puigdemont ha connectat per videoconferència amb el tribunal des d'un jutjat de Bèlgica, i després de petites dificultats per escoltar-lo el tribunal ha donat pas a l'advocat Gonzalo Boye, que en aquest judici defensa Escolà, perquè comencés a interrogar l'expresident.

En aquell moment, Puigdemont ha avisat que per al personal de la justícia belga que l'acompanya a la sala des d'on fa la videoconferència "és imprescindible tenir un intèrpret de francès, que ja van sol·licitar al jutjat d'enllaç" per garantir que el procediment compleix la normativa belga.

Aleshores, els jutges han decidit parar el judici durant uns minuts per abordar la situació, i han plantejat l'opció d'endarrerir la declaració fins que arribi un intèrpret amb què ja han contactat o bé ajornar-la fins dijous 13 de juliol, quan es reprendrà el judici.

Puigdemont ha assenyalat que el dia 13 no podria comparèixer perquè té ple al?Eurocambra, i les funcionàries belgues que l?acompanyen s?han mostrat d?acord a esperar que arribi l?intèrpret, de manera que el judici continua per ara amb proves pericials i la testifical es farà aquest mateix divendres, sent la primera vegada que Puigdemont testifica en un judici relacionat amb el procés independentista des que va marxar a l'estranger després de l'1-O.