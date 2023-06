L' expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont , ha declarat sobre el mosso Lluís Escolà, acusat d'escortar-lo fins a Bèlgica després del 155. "Ho he vist sacrificar la seva vida privada fins i tot per poder-me acompanyar en moments en què les autoritats espanyoles negligien en el seu deure garantir la meva protecció", ha assegurat.

Puigdemont ha declarat aquest divendres 30 de juny per videoconferència des d'un jutjat belga al judici que segueix a l'Audiència de Barcelona contra Escolà i l'exconseller Miquel Buch per presumptament facilitar escorta a l'exmandatari del Govern a l'estranger.

"És una persona de qui sóc amic, una persona que mereix tota la meva confiança. Lluís Escolà és un patriota que si és en aquest judici és perquè ha prestat un servei molt gran al país, i per cap altra raó", i ha afegit que els mossos que van estar amb ell a Waterloo no van estar ni un sol dia en funcions oficials com a policies.