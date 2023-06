L'expresident del Govern, José Luis Rodríguez Zapatero, ha assegurat que "a cada bandera arc de Sant Martí" que tregui Vox dels ajuntaments, posaran "milers" als balcons de tot Espanya, i que "a cada crit homòfob" pronunciaran "milers a favor de la llibertat, l'amor i la dignitat”.

L?expresident del Govern, José Luis Rodríguez Zapatero. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

"A cada bandera que treguin, a cada bandera arc de Sant Martí que treguin, posarem milers de banderes arc de Sant Martí per Espanya. A cada balcó, a cada racó", ha assenyalat Rodríguez Zapatero, aquest divendres, a la clausura la Jornada Orgullosa Família Socialista.

Segons ha precisat, la bandera LGTBI és "una bandera universal, de llibertat, d'amor, de felicitat, d'història digna"; una bandera "que uneix, que abraça, que pacifica, que ensenya"; i ha afegit que “l'orgull és llibertat, dignitat, igualtat, respecte, democràcia, i futur”.

A més, ha assegurat que "a cada crit homòfob" pronunciaran "milers i milers de crits a favor de la llibertat, de l'amor i de la dignitat". "I a cada agressió homòfoba, posarem milers de denúncies", ha afegit, assegurant que això que Vox vol portar a les "lleis i pactes" ho "pararan" el 23 de juliol.

En aquest sentit, ha recordat la figura de Pedro Zerolo i ha convidat a pensar “què estaria dient en els seus discursos si visqués”, davant la retirada de banderes arc de Sant Martí, “com encoratjaria, construiria i mobilitzaria”.

Per a Rodríguez Zapatero, sempre sorgeixen reaccions als avenços, com "quan algú va dir que la Terra no era plana i se'l van tirar a sobre" o com "quan Einstein va descobrir les lleis bàsiques de l'univers i gairebé més o menys li van dir que era un pirat ".

Tot i que, ha insistit que, "quan la llibertat està en una bandera, arriben les lleis i els drets es converteixen en dignitat", això, no ho frena "ni Putin".

Zapatero ha subratllat que encara que ell és "heterosexual" estarà "sempre al costat i commemorant l'orgull i els drets dels homosexuals", igual que defensa els drets de totes les persones encara que no tinguin el mateix color de pell, o els drets de les persones amb discapacitat tot i no tenir-ne cap.

LA LLEI TRANS, UN PAS MÉS A L'ORGULL



A més, ha defensat la Llei Trans com "un pas més a l'orgull, a l'orgull cap a l'orgull de país" que "reconeix, que dignifica els més marginats, els més discriminats" i ha reivindicat la llei del matrimoni homosexual que va fer "feliços" a moltes parelles. "Aquest programa es va fer en aquesta casa", ha abundat.

"Veia Feijóo l'altre dia, gairebé fent seva la llei contra la violència de gènere, gairebé, en fi, posant-se a primera línia del matrimoni homosexual, de la llei d'igualtat i fins i tot de la llei de la interrupció voluntària de l'embaràs", ha criticat, afegint que "aquestes lleis totes són lleis del Partit Socialista".

Precisament, aquest mateix divendres, l'expresident del Govern ha indicat, en declaracions a Antena 3 recollides per Europa Press, que si el Partit Popular governés després de les properes eleccions, no tocaria les lleis socials com la Llei de l'Eutanàsia o la de l'Avortament , que estan "molt ben fetes". "Ja veurà com això no es toca", ha assenyalat.

D'altra banda, preguntat pel veto de la coalició liderada per Yolanda Díaz, Sumar, a la ministra d'Igualtat Irene Montero, que ha agraït a Rodríguez Zapatero la seva assistència a un acte, ha defensat que "la lleialtat i l'agraïment són molt importants a la vida". "Irene Montero i el Ministeri d'Igualtat em va atorgar un premi, precisament per la llei del matrimoni homosexual, i jo els ho vaig agrair, sempre m'ha tractat amb respecte", ha assegurat.

DEMANA PACIÈNCIA A IRENE MONTERO



Pel que fa a la tasca de Montero al capdavant de les polítiques d'Igualtat, ha destacat que hi ha hagut "molts avenços que segurament quedaran" però cal veure-ho amb perspectiva, igual que les lleis que ell mateix va promoure del 2004 al 2008 pel que li ha fet dit a la ministra que "tingui paciència" perquè està convençut que aquest reconeixement arribarà.

L'expresident qualifica d'"injusta" la valoració que s'està fent d'Irene Montero i ha insistit que en democràcia les formes són importants i cal respectar-les. En tot cas, ha recordat que la Llei del Només sí que és sí que va ser "una llei del Parlament, una llei promoguda pel Parlament i el Govern".

"Convé recordar que tenim, malgrat la rebaixa, unes penes molt importants comparades amb un altre ordenament, però no era la intenció de la llei, òbviament", ha admès Rodríguez Zapatero que valora que Sánchez hagi reconegut l'error.

Pel que fa a la violència de gènere i els pactes entre el PP i Vox, en què es refereixen a "violència intrafamiliar", Rodríguez Zapatero ha afirmat que el preocupa "extraordinàriament" el debat a l'alternativa conservadora d'aquest país. "Veurem quant de masclisme és tolerable", ha advertit.