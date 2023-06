La ministra de Drets Socials i Agenda 2030, Ione Belarra - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

Les famílies poden acollir-se des d'aquest divendres als nous permisos creats pel Govern per a la cura de familiars i fills, que s'incloïen a la Llei de Famílies impulsada pel Ministeri de Drets Socials, i la tramitació del qual al Congrés va decaure amb la convocatòria de eleccions.

Dimarts passat, el Consell de Ministres va aprovar un Reial Decret en què va introduir aquests nous permisos que busquen contribuir a la conciliació per part de les famílies de la seva vida laboral i familiar.

Un dels permisos consisteix en cinc dies a l'any, retribuïts, per utilitzar en cas d'accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que necessiti repòs, tant d'un familiar de fins a segon grau com d'un convivent.

El segon és un permís "per causa de força major", que es distribuirà per hores i podrà assolir en total fins a 4 dies a l'any per a cada treballador. També estarà retribuït i busca permetre a pares i mares absentar-se de la feina quan hi hagi motius familiars urgents.

Aquesta mesura permetria, per exemple, que el treballador es pugui agafar unes hores si el seu fill "ha passat una mala nit" i "necessita quedar-se a casa amb ell" o si els seus pares "emmalalteixen i els ha d'acompanyar al metge", segons ha explicat la ministra de Drets Socials, Ione Belarra , a través d'un vídeo publicat a les seves xarxes socials.

De la mateixa manera, els pares i mares ja es poden acollir a un permís parental de 8 setmanes, que podran gaudir de manera contínua o discontínua, a temps complet o parcial, fins que el seu fill faci 8 anys. En aquest cas, segons ha apuntat Belarra, el permís servirà per als "durs processos d'adaptació" dels fills més petits al setembre a la tornada a l'escola, o als mesos d'estiu en el cas de pares que "no tinguin on deixar els seus fills".

Fonts del departament que dirigeix Ione Belarra han explicat que s'han decidit aprovar aquestes mesures a través d'un decret, a petició del Ministeri, ja que formen part de la transposició d'una directiva europea sobre aquest tema que té un termini per ser aprovada.

A més, el decret inclou una altra proposta de l'equip de Belarra, que també s'incloïa a la Llei de Famílies, pel qual les parelles de fet tindran dret als 15 dies de permís per registre, igual que els matrimonis.

ADAPTACIONS DE LA JORNADA LABORAL



A més, aquest decret inclou també una ampliació de l'adaptació de la jornada de les persones amb dependents a càrrec per a aquelles persones que acreditin deures de cura respecte dels fills més grans de 12 anys, el cònjuge o parella de fet, familiars per consanguinitat fins al segon grau del treballador, així com d'altres persones dependents quan, aquestes últimes, convisquin al mateix domicili, i que no puguin valdre's per si mateixes.

"En cas de negativa de l'empresa, haurà de justificar aquesta oposició o, si escau, una eventual solució alternativa", ha apuntat l'equip de Yolanda Díaz.

De la mateixa manera, entra en vigor una ampliació del dret a la reducció de jornada per tenir cura de fills o persones a càrrec amb discapacitat que siguin menors de 26 anys i que tinguin càncer o una altra malaltia greu, quan el grau de discapacitat superi el 65 %, sempre que aquesta condició s'acrediti abans de fer els 23 anys.