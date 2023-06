La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, a l'acte de Sumar a Tarragona.

La vicepresidenta del Govern, Yolanda Díaz , ha anunciat que si Sumar aconsegueix arribar a governar després de les properes eleccions generals del 23-J, iniciarà un procés per reduir la jornada laboral a Espanya. El número 4 de la llista de Sumar per Madrid, Íñigo Errejón , s'ha fet ressò de l'anunci de Díaz a través del seu compte de Twitter: "Si guanyem i governem, l'any que ve surts una hora abans de la feina", ha dit en un tuit recollit per CatalunyaPress .

"La gent que treballa es passa gairebé tot l'any somiant amb les vacances", ha dit Yolanda Díaz a El Intermedio, el programa d'actualitat presentat pel Gran Wyoming a La Sexta. "Aquesta campanya va de les nostres vides i el temps a les nostres vides és fonamental", ha afirmat la candidata a la presidència, incidint que Espanya és "un país on es fan moltes hores extra i on la gent viu, gairebé, per treballar ia més guanya poc” .

Per això, la vicepresidenta afirma que, si arriba a Governar, l'any vinent vol "reduir la jornada a 37 hores i mitja setmanals per caminar, en un procés de diàleg social, en una reducció fins a 32 hores".

A més, ha explicat que al seu partit volen "que la gent surti una hora abans de la feina perquè puguem viure, perquè puguem anar-nos de canyes, perquè puguem anar a una llibreria o perquè puguem estar a casa si ens dóna la gana ",