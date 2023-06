Una persona fica el vot en una urna

M'ha tocat anar a la mesa electoral a Barcelona? Aquest dimecres 28 de juny va ser el darrer dia de termini que tenien els ajuntaments per sortejar les meses electorals dels comicis legislatius del proper 23 de juliol, per a les quals es convocarà més de mig milió d'espanyols entre titulars i suplents. I al final d'aquesta setmana s'hauran d'haver enviat totes les citacions als ciutadans. No obstant això, en època de vacances molts ciutadans no són a casa seva, i per tant no poden conèixer si han estat citats. En aquest article us explicarem els passos que heu de seguir.

Hi ha alguns Ajuntaments, com el de Rubí, que publiquen a la seva web la llista de persones que han estat citades a les meses electorals. Tot i això, el consistori de Barcelona no té una llista accessible al públic que es pugui consultar a causa de la protecció de dades. Si no esteu al vostre domicili, l'única opció per conèixer si ha estat citat per constituir la mesa electoral és trucant al 010, on un operador us podrà proporcionar la informació. En cas de no ser a Barcelona, cal trucar al 931537010 .

COM S'ESCULLEN ELS INTEGRANTS DE LA TAULA?

Segons la legislació, el nomenament dels integrants de la mesa electoral és competència de cada ajuntament, i es trien mitjançant sorteig públic utilitzant qualsevol procediment aleatori o mecanisme a l'atzar. La tasca està assignada al Ple de la corporació, però no hi ha objecció perquè el sorteig es pugui fer davant la Junta de Govern Local, en cas que se li hagi delegat la competència.

Al principi, els ajuntaments tenien un termini entre el 24 i el 28 de juny per celebrar aquests sorteigs, però la Junta Electoral Central va acordar permetre als consistoris avançar-los al dia 22 sempre que estigui llest el cens electoral de referència.

En el cas de Barcelona, el sorteig es va fer el 24 de juny per designar el president, els vocals i els suplents de cada mesa.