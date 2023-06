El president del Govern, Pedro Sánchez, iniciarà aquest dissabte la Presidència de torn de la UE a Kíev, on es reunirà amb el president ucraïnès, Volodimir Zelenski, i allà escenificarà el suport dels Vint-i-set a Ucraïna davant l'agressió russa.

Arxiu - El president del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez (c), i el president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski (1d), en arribar al Palau Mariinski, a 23 de febrer de 2023, a Kíev - David Melero - Europa Press - Arxiu

"La guerra d'Ucraïna serà una de les grans prioritats de la nostra presidència", ha assegurat al final del Consell Europeu celebrat a Brussel·les en què una vegada més, com ha passat des de l'inici de la invasió russa el febrer del 2022, Zelenski ha intervingut per videoconferència davant dels líders europeus.

Va ser precisament en aquella reunió on Zelenski va revelar que Sánchez el visitaria dissabte, celebrant el gest del president del Govern. El cap de l'Executiu ha tornat a condemnar els atacs indiscriminats per part de Rússia "contra la població civil" i ha defensat la necessitat de "lluitar contra la impunitat i els crims de guerra".

"Rússia s'ha de fer responsable de tot el mal i la destrucció que ha causat" , ha subratllat, indicant que els líders europeus ja estan debatent quina podria ser "la fórmula" perquè els actius russos que han estat immobilitzats per la UE puguin destinar-se a la reconstrucció d'Ucraïna, complint el dret internacional i en coordinació amb altres socis internacionals".

TERCERA VISITA A UCRANIA



La d'aquest dissabte serà la tercera visita que Sánchez faci a Ucraïna des de l'inici de la invasió russa del país el 24 de febrer del 2022. La primera, en què va viatjar acompanyat per la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, es va produir a l'abril de 2022 i en ella també va tenir ocasió de comprovar els estralls de la guerra a la localitat de Borodianka.

El cap de l'Executiu va tornar a Kíev en una data molt assenyalada, el 23 de febrer, vigília del primer aniversari del conflicte. En aquesta segona ocasió, a més de reunir-se amb Zelenski, va pronunciar un discurs davant del Parlament ucraïnès.

Aquella visita es va produir abans del seu posterior desplaçament a la Xina, davant el president del qual, Xi Jinping, va defensar el pla de pau formulat per Zelenski i la necessitat que el mandatari xinès parlés tant amb Moscou com amb Kíev, i el que va realitzar setmanes més tard a Washington per reunir-se amb Joe Biden. Aquest pla de pau, ha insistit aquest divendres, és “la millor base per aconseguir una pau justa i duradora”.

En aquesta ocasió, Sánchez viatjarà en plena contraofensiva ucraïnesa i una setmana després de la revolta fallida del cap del Grup Wagner, Yevgeni Prighozin, que va frenar l'avanç dels seus mercenaris cap a Moscou dissabte després d'un acord amb Putin pel qual ha acabat a Bielorússia .

LA INCORPORACIÓ D'UCRANIA A LA UE



La Presidència espanyola de la UE està cridada a jugar un paper important pel que fa al futur d'Ucraïna, país a què el juny del 2022 es va conferir l'estatus de país candidat.

Quan la Comissió Europea presenti a l'octubre el seu informe sobre els avenços ucraïnesos respecte a les reformes que se li havien exigit, haurà de ser la Presidència del Consell de la UE la que formuli una proposta sobre si s'han d'obrir o no negociacions per a la entrada d'Ucraïna, segons han informat fonts diplomàtiques.

D'acord amb aquestes, per regla general els líders europeus solen donar suport a la proposta que fa la Presidència de torn, així que Espanya tindria en aquesta decisió fonamental per al futur d'Ucraïna un rol clau. Aquest debat es produirà al Consell Europeu del desembre, si bé s'espera que ja a la cimera informal de Granada els líders abordin la qüestió sobre la base de l'informe que presenti Brussel·les.

No aliens a això, la Presidència ucraïnesa ja havia assenyalat el desig que les negociacions es puguin obrir durant el semestre espanyol. Segons va informar dimarts, Ihor Zhovkva, segon del cap de gabinet del president Volodimir Zelenski, va parlar per telèfon amb Emma Aparici, directora general d?assumptes exteriors del gabinet del president del Govern.

En aquesta conversa, en què a la llum de la notícia del viatge a Kíev segurament es van ultimar els detalls de la visita, Zhovka va assenyalar que "es donen tots els requisits previs perquè la Presidència del Consell de la UE per Espanya a la segona meitat del 2023 sigui històrica".

L'assessor de Zelenski va traslladar el desig que "el suport i el lideratge d'Espanya a Europa, recolzat per l'èxit ucraïnès en l'acostament a la UE, resulti en una invitació perquè Ucraïna iniciï negociacions amb la UE a finals d'aquest any" .