Veu un error el veto de Sumar a Irene Montero i creu que “és un molt mal missatge per al feminisme”. | @EP

El cap de llista de la CUP al Congrés per Barcelona, Albert Botran, ha demanat a ERC que canviï d'actitud a la Cambra baixa, tant si hi torna a haver un Govern del PSOE amb Sumar, com si hi ha un canvi: “Penso que encara no guanyés la dreta i l'extrema dreta, l'actitud d'ERC també ha de canviar, perquè havent-hi un Govern que han considerat Govern amic els han pres molt els cabells".

En una entrevista d'Europa Press, el candidat cupaire considera que la majoria de coses que ERC ha negociat amb el Govern no s'han complert, entre les quals ha destacat els pressupostos generals de l'Estat, "ni la gestió autonòmica dels fons europeus, ni el català a Netflix, ni el traspàs de Rodalies".

"La taula de diàleg també ha estat un fracàs ben gros, en el sentit que s'ha convocat quan el PSOE ha volgut, és a dir, tenien aquest dret a veto", ha sostingut Botran, que també ha criticat que els indults als presos independentistes han estat condicionals i parcials --ha dit textualment--, ja que considera que no afecten tots els encausats per protestes independentistes.

Per ell, la reforma de la sedició també ha tingut contrapartides amb l'augment del delicte de desordres públics: "Trevant això, no s'ha aconseguit pràcticament res en clau de país", ha retret Botran, que veu un incompliment flagrant per part del Govern dels acords a què ha arribat amb els republicans.

"AUTOESMENA" D'ERC



El dirigent anticapitalista considera una "autoesmena" d'ERC la proposta dels republicans de construir un front comú independentista al Congrés, en referència a les declaracions recents de diversos dirigents d'ERC que apostaven per 'pujar el preu' d'una hipotètica investidura del líder del PSOE i actual president del Govern, Pedro Sánchez.

També ha acusat el Govern català de fer que l'independentisme perdi suports: "La línia que ha tingut el Govern d'ERC és una línia dolenta per a l'independentisme. Ha desmobilitzat. L'independentisme ha perdut suport, es veu a les enquestes, es veu als resultats de les municipals".

Botran creu que aquesta unió de forces independentistes ha de passar per un objectiu clar: aconseguir l'autodeterminació, i per això ha fixat com a línia vermella de la CUP que el Govern central accepti parlar d'un referèndum per plantejar-se facilitar una hipotètica investidura de Pedro Sánchez: "No començarem ni a parlar si el referèndum no és una opció i si l'altra banda no ho contempla com a opció”.

SUMAR, "MÉS CENTRALISTA"



El dirigent anticapitalista ha criticat que "Sumar és un projecte més centralista que Podem" pel que fa a l'autodeterminació, després que els comuns diguessin la setmana passada que al seu programa electoral mantindrien l'aposta per un referèndum d'autodeterminació i des de Sumar matisessin que recolzarien una consulta per ratificar un acord sortit de la taula de diàleg.

Els cupaires veuen amb preocupació aquest canvi de postura: "A nosaltres ens agradaria que a l'altra banda hi hagués algú, que hi hagués una esquerra espanyola, que sí que estigués compromesa amb l'autodeterminació", ha desitjat Botran, que ha argumentat que els comuns van guanyar dues eleccions generals a Catalunya gràcies a tenir el referèndum al seu programa.

"Hi ha una candidata, la número 4, que està posada des de Madrid i que és de Madrid, i això significa una manera d'estructurar el partit diferent de la que ha tingut l'esquerra catalana des de la transició. És a dir, és una novetat històrica aquest centralisme", ha subratllat, en referència a la número quatre de la llista de Sumar-En Comú Podem al Congrés per Barcelona i secretària d'organització de Podemos, Lilith Vestrynge.

Preguntat per la negociació entre els morats i la formació liderada per Yolanda Díaz i l'exclusió de les llistes de la ministra d'Igualtat, Irene Montero, Botran ha sostingut que és "un missatge molt mal per al feminisme", i ha assegurat que Montero ha estat valent, malgrat ser crític amb la seva reforma del Codi Penal a la Llei del 'Només sí que és sí'.

"Fer-la desaparèixer, perquè es considera un perfil conflictiu, és un missatge equivocat. La millor defensa és un bon atac", ha defensat Botran, que ha acusat el PSOE de desprotegir aquesta ministra, que segons ell, ha rebut les principals crítiques i desgast per part de la dreta i extrema dreta.

ABSTENCIONISME



El candidat cupaire ha atribuït que hi hagi sectors de l'independentisme que promouen l'abstencionisme a un cansament i una falta d'expectatives del moviment, però ha argumentat que la CUP no té "la mateixa responsabilitat" que ERC i Junts, ja que considera que han tingut menys poder, perquè no han estat al Govern.

Botran considera que l'abstencionisme independentista busca enviar un missatge als partits, i ha defensat que votar la CUP complirà aquesta funció: “Uns bons resultats de la CUP són un missatge també claríssim cap a Junts i ERC. Compartim part dels motius que porten la gent a abstenir-se de manera crítica".

Tot i això, ha dit que veu amb escepticisme l'abstenció, ja que considera que fa perdre posicions de poder institucional i se les cedeix als partits adversaris, segons ell, i ha subratllat que "hi ha alguna cosa pitjor que un independentisme que no sap utilitzar la seva força i és un independentisme que directament no té força”.