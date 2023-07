S'obre a qualsevol opció govern a la Diputació de Barcelona: “No ens tanquem a res”. | @EP

El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha assegurat que no tindria "cap problema" a incorporar-se al govern de Jaume Collboni (PSC), que actualment governa amb els seus 10 regidors i sense majoria al consistori.

En una entrevista d'Europa Press, ha explicat que Collboni no li ha proposat entrar al seu govern però que "la seva vocació és governar la ciutat i, per tant, no tindria cap mena de problema a entrar en un govern amb Collboni".

Ho faria sempre que l'alcalde portés a terme les propostes a què es va comprometre durant la campanya electoral, amb més seguretat, més neteja, amb una mobilitat raonable --ha dit-- i amb ajudes a les pimes: "Jo estic disposat a implicar-me per fer això. Ara, si he de recolzar aquestes coses des de fora, també ho faré”.

Després de donar suport a Collboni per ser investit alcalde amb els vots de BComú, que s'han quedat a l'oposició, ha reiterat que espera que els comuns no acabin incorporant-se al govern i que el primer regidor "compleixi amb la seva paraula".

"Ell té un compromís amb el PP que no entraran els comuns al Govern municipal i el que espero i desitjo és que l'alcalde de Barcelona compleixi els seus compromisos i la seva paraula i governi amb tota la geometria variable que vulgui, però sense incorporar-hi als comuns", ha afegit.

Així, ha afirmat que està disposat a donar suport a projectes que impulsi el PSC per millorar la ciutat perquè defensa una "oposició responsable i ferma", tot i que ha avisat que si segueix fent les mateixes polítiques que amb l'exalcaldessa, Ada Colau, no ho farà.

"PEL BON CAMÍ"



Sobre el nou cartipàs municipal del govern de Collboni, ha considerat que respon a un grup municipal que té 10 regidors i ha celebrat que no incorpori cap regidor dels comuns: “És una primera mostra que anem pel bon camí”.

Sirera ha recalcat que està disposat a parlar amb tots els grups municipals per arribar a acords de ciutat per resoldre els problemes dels barcelonins: "Barcelona és una ciutat complexa, diversa, i crec que els ciutadans el que volen és que els diferents partits ens posem d'acord per impulsar la ciutat".

L'EQUACIÓ A LA DIPUTACIÓ



En plenes negociacions per la Diputació de Barcelona, el líder popular s'ha obert a qualsevol opció de govern a l'ens supramunicipal: "Som un partit de govern, tenim voluntat de govern, tenim alcaldies importants a la província i, per tant, no descartem res".

"No ens tanquem a res i tenim converses amb tots els grups a la Diputació", ha reiterat, i ha explicat que estan explorant quina és la millor opció perquè la corporació sigui governable, ja que volen formar part de l'equació perquè hi hagi govern.

Finalment, ha augurat que els resultats de les eleccions generals del 23 de juliol "seran bons per al PP" amb un resultat extraordinari a Catalunya --ha recalcat-- i creu que el PP és el vot útil per fer fora el president del Govern , Pedro Sánchez.