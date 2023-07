La secretària general d'ERC, Marta Rovira, i el líder del partit a l'Ajuntament de Barcelona i número 2 d'ERC al Senat, Ernest Maragall, haurien signat la carta d'ingrés. | @EP

La regidora d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Elisenda Alamany, ha anunciat aquest dissabte que s'ha fet militant del partit després que la secretària general d'ERC, Marta Rovira, i el líder del partit a l'Ajuntament de Barcelona i número 2 d'ERC al Senat, Ernest Maragall, hagin signat la carta d'ingrés.

Ho ha dit a l'acte de presentació de la candidatura d'ERC al Congrés i al Senat per Barcelona, on ha agraït a Maragall i Rovira haver signat la carta i al líder d'ERC, Oriol Junqueras, "la confiança que hi ha dipositat" els darrers anys.

Alamany, que va ser la segona de Maragall a les eleccions municipals del 28 de maig, ha afirmat que "aquest és el moment de fer el pas i reafirmar" el seu compromís amb el partit.