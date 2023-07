Queralt assegura que "lluitarà per l'amnistia" al Senat. | @EP

El número 1 d'ERC per Barcelona al Congrés, Gabriel Rufián, ha avisat aquest dissabte que per frenar "la dreta i la ultradreta de debò no serveix l'esquerra de mentida".

Ho ha dit a l'acte de presentació de la candidatura d'ERC al Congrés i al Senat per Barcelona, juntament amb els números 2, 3 i 4 al Congrés, Teresa Jordà, Francesc-Marc Álvaro i Pilar Vallugera, respectivament, i els números 1 i 2 al Senat, Joan Queralt i Ernest Maragall.

Segons Rufián, votar ERC significa "frenar l'Espanya negra de PP i Vox. Però també significa frenar l'Espanya grisa de PP i PSOE. Però també significa exigir, obligar a fer coses a l'Espanya rojiparda de PSOE i Sumar".

Ha afirmat que només "l'independentisme català i basc pot obligar el PSOE que no miri a la seva dreta, com sempre fa", i ha assenyalat la importància d'anar a votar a les eleccions del 23J perquè considera que marcaran el que passarà en els propers 40 anys.

El també portaveu d'ERC al Congrés ha lamentat que el seu partit, els últims quatre anys, "hagi jugat al camp contrari contra un equip terriblement poderós, envoltat de gent que s'ho mirava des de la tribuna".

"Si juguen tan bé, que baixin amb nosaltres a lluitar contra aquest equip terriblement poderós, perquè el més fàcil és comentar la jugada", ha afegit.

JORDÀ: ERC, L'"ÚNIC PARTIT NET DE CORRUPCIÓ"



Jordà ha reivindicat ERC com l'"únic partit net de corrupció que hi ha en aquest país que pot defensar i protegir" Catalunya.

Ha assenyalat que a Catalunya "hi ha molts problemes per pagar el lloguer", en referència a la --textualment-- traïció del subconscient que va tenir la presidenta del Congrés i número 1 de PSC per Barcelona, Meritxell Batet, en afirmar que la majoria de la població no té problemes per fer-ho.

ÁLVARO I VALLUGERA



Álvaro ha assenyalat que els republicans són "els que han aconseguit coses concretes a Madrid", i ha explicat que ha decidit entrar a la llista per la història, de moment i perquè coincideix plenament amb el pensament d'ERC.

Segons Vallugera, a Madrid "es detecta la major part del poder polític", per la qual cosa ha afirmat textualment que des d'ERC estan intentant arrabassar-s'ho per tenir-lo ells.

QUERALT I MARAGALL



Queralt ha assegurat que "lluitarà per l'amnistia" al Senat, cosa que segons ell no significa demanar perdó, sinó que es reconegui que se'ls ha castigat sense raó, ha dit.

Per part seva, Maragall s'ha compromès a fer "de regidor de Barcelona des del Senat", i ha apuntat que Rufián ha de representar Catalunya en el moment més complicat de la seva història recent, en les seves paraules.