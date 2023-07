També va qüestionar l'enfocament del PP cap al president del Govern, Pedro Sánchez, qualificant-lo de "odi pur i emoció negativa". | @EP

La presidenta del Congrés i número 'u' del PSC per Barcelona el 23J, Meritxell Batet, ha acusat el PP de no tenir projecte polític per a Espanya i ha demanat "evitar l'enorme retrocés en drets, en el model econòmic, polítiques socials, transició ecològica i convivència" que segons ella suposaria un govern del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Ho ha dit així a la Trobada Municipalista del PSC celebrada aquest dissabte al Palau de Congressos de Barcelona, en què també han intervingut l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, i el líder del PSC a Catalunya, Salvador Illa.

També ha criticat el relat del PP sobre el president del Govern, Pedro Sánchez: "El PP ha optat per l'atac personal i ha creat una imatge deshumanitzada del president del Govern com el mal absolut que cal derrotar. Pur odi i emoció negativa és tot el que aporten a la política".