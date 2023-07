Les seves declaracions van ser realitzades a la Trobada Municipalista del PSC, on també van participar líders socialistes com Meritxell Batet i Salvador Illa. | @EP

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que la defensa de la democràcia comença als carrers i que els ajuntaments socialistes tenen el deure de protegir els valors de la convivència durant la campanya del 23J: “Els ajuntaments socialistes serem el millor antídot contra la ultradreta".

Ho ha dit aquest dissabte a la Trobada Municipalista del PSC al Palau de Congressos de Barcelona, en què també han intervingut la presidenta del Congrés i número u' de la candidatura dels socialistes per Barcelona, Meritxell Batet, i el líder del PSC a Catalunya, Salvador Illa.

"Qui estarà al capdavant d'aquesta lluita contra la ultradreta preservant els valors de la democràcia serà la capital de l'Espanya progressista, que és Barcelona, per defensar la Catalunya i l'Espanya dels drets", ha afegit.

Ha contrastat les mesures impulsades des que va assumir l'alcaldia amb les polítiques de PP i Vox després de les municipals: "Què és el primer que fa la dreta i la ultradreta quan arriba a algunes alcaldies a Espanya? Prohibir la bandera LGTBI, carregar-se les regidories d'igualtat, retallar drets i apujar-se el sou".

I ha recordat que el seu govern ha signat "el decret de zona tensada als 73 barris de Barcelona perquè sigui la primera ciutat a aplicar la Llei d'Habitatge", així com reunir-se amb entitats socials i crear una regidoria per garantir la prosperitat dels barris de la ciutat.

ELOGIS A SÁNCHEZ, ILLA I BATET



Per a Collboni, a Europa "estan encantats que Espanya i Pedro Sánchez hagin assumit la Presidència de la Unió Europea (UE)", i s'ha referit textualment a Salvador Illa com el proper president de la Generalitat que està fent més per Catalunya que l'actual president de la Generalitat.

També ha erigit Batet en exemple de coherència, honradesa i altura institucional: "Això és una presidenta. No com altres presidentes, que van creure que el Parlament n'era d'ella o d'ells, malgrat ser, a més, condemnats per la justícia".

ILLA: EL 23J, "O SÁNCHEZ O FEIJÓO"



Illa ha assenyalat que les eleccions del 23J són històriques perquè només hi ha dues opcions, "o Sánchez o Feijóo: Sánchez és avançar, Feijóo és retrocedir", i ha cridat a concentrar el vot a Sánchez per construir la millor Espanya, ha dit textualment.

Per ell, el model de Sánchez proposa avançar, treballar amb els ajuntaments, combatre la violència de gènere i imposar línies vermelles, mentre que el model de Núñez Feijóo implicaria derogacions, bloquejos i "el que convingui i quan convingui" per governar.

Ha aplaudit Sánchez per iniciar la Presidència d'Espanya de la UE aquest dissabte a Kíev (Ucraïna), que per a Illa suposa "un missatge de solidaritat", compromís i esperança, i ha elogiat la tasca en aquest àmbit per part de l'Alt Representant de Política exterior de la Unió Europea, Josep Borrell.