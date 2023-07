Sánchez ha posat èmfasi que aquesta visita demostra el suport de les institucions comunitàries perquè Ucraïna es converteixi en Estat membre. | @EP

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha subratllat que la seva visita a Ucraïna el primer dia de la presidència espanyola del Consell de la UE garanteix el "compromís polític clar i inequívoc" de les institucions comunitàries perquè el país es converteixi en Estat membre .

En una roda de premsa amb el president ucraïnès, Volodimir Zelenski, posterior a una reunió, Sánchez ha incidit que aquesta visita es realitza a la presidència de la UE que inclou el semestre en què es donarà a conèixer l'informe d'avaluació de la Comissió Europea sobre els progressos que està fent Ucraïna.

El president espanyol ha indicat que ha de “guardar certa neutralitat sobre això”, però ha precisat que les informacions que ha emès la Comissió Europea és de “reconeixement a les reformes” que està fent el Govern de Zelenski: “L'informe és positiu i mostra un progrés significatiu".

Alhora, ha asseverat que el "compromís europeu a curt i mitjà termini amb Ucraïna" s'ha demostrat en accions com el paquet d'ajudes per valor de 50.000 milions d'euros per als propers quatre anys; l'elevació del sostre a 12.000 milions d'euros per proveir de recursos i armament el país o les sancions que, segons ha recalcat el president espanyol, "imposen un gran cost a llarg termini a Rússia".

En aquest context, Sánchez també ha reivindicat que en els assumptes que es tractaran a la presidència espanyola del Consell la UE, "Ucraïna estarà al centre de totes les converses".

UCRANIA MARCARÀ LES CONVERSES EUROPEES



"El que passa a Ucraïna, estimat Volodimir, marcarà les converses europees en el futur i és per això que sóc aquí", ha dit al mandatari ucraïnès, alhora que ha afegit que seguiran "units contra Putin fins que s'assoleixi la pau".

El president de torn del Consell de la UE també ha assenyalat el compromís que ha expressat a Zelenski en l'àmbit de la rendició de comptes perquè els responsables "del que està patint el país siguin portats davant la justícia".

Finalment, Sánchez, que ha defensat seguir parlant amb altres països i regions per avaluar les conseqüències de la guerra als seus territoris en matèria d'aliments i seguretat, ha desitjat "èxit a Ucraïna en la seva contraofensiva". "Esperem que això derivi en una pau justa i duradora", ha dit.

En relació amb un possible atac a la central nuclear de Zaporiyia, que podria alliberar radiació, com denuncien les autoritats ucraïneses, Sánchez ha respost que es tracta d'una cosa que podria ser "molt difícil per a totes les nacions" i ha subratllat que el que cal "no és escalar aquesta guerra".