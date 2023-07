Unes 500 persones que van participar a la manifestació de l'Orgull a Barcelona es van veure impedides d'accedir a l'acte del líder de Vox, Santiago Abascal, a causa d'un cordó policial. | @EP

Unes 500 persones que havien participat aquest dissabte a la tarda a la manifestació de l'Orgull a Barcelona s'han quedat a les portes de l'acte del líder de Vox, Santiago Abascal, perquè un cordó policial els ha impedit avançar.

A l'acte de Vox al costat de la platja de la Barceloneta s'han congregat unes 600 persones davant d'Abascal; el secretari general del partit, Ignacio Garriga; el diputat del Parlament, Joan Garriga, el diputat del Congrés i cap de llista per Barcelona per a les eleccions generals, Juan José Aizcorbe, i la nova presidenta de les Corts Valencianes, Llanos Massó.

Els manifestants havien sortit de la plaça Sant Jaume, on han acabat la marxa amb 3.300 participants en total, segons l'Ajuntament i 5.000, segons els organitzadors.

El líder de Vox i candidat a presidir el Govern, Santiago Abascal, ha defensat aquest dissabte que molts homosexuals no necessiten la bandera LGTBI en edificis oficials, sinó l'espanyola: "Els homosexuals, molts dels quals ens voten, se senten representats per aquesta bandera que els acull".

També ha dit que “hi ha moltes persones homosexuals que no se senten representades per cap mena de lobby i que no pensen que la seva sexualitat és el centre de la seva vida”.

A més, ha assegurat el seu "respecte a totes les persones de qualsevol tipus, independentment de la seva orientació sexual", tot i que ha reiterat que als edificis oficials només hi han d'estar les banderes espanyola, autonòmica i municipal.

SÁNCHEZ: "FINS AL GORRO DEL MENTIDÓS"



Ha retret al president del Govern, Pedro Sánchez, que enarbori la bandera LGTBI, i també la bandera obrera, tot i ser "culpable de la ruïna del poble, convertint-se en un perill per a les famílies, amb aquesta immigració massiva i il·legal", que ha contrastat amb la immigració legal que s'integra, i ha posat com a exemple positiu els hispanoamericans.

"Els espanyols estan fins a la gorra del mentider que ha ocupat el Palau de la Moncloa", ha dit, i l'ha acusat de mentir els seus votants quan els va dir que no pactaria amb l'independentisme ni amb Podem.

"ELS CARRERS SÓN NOSALTRES TAMBIÉS"



Abascal ha dit en català "Els carrers són nostres també" ("Els carrers també són nostres") per afirmar que Catalunya no és només de l'independentisme.

"Amb l'arribada de Vox a València i a les Balears es garantirà el dret a escolaritzar els fills en totes les etapes educatives en la llengua comuna", ha afegit.

FRANÇA



Abascal també s'ha referit als disturbis a França per afirmar que l'avui president Emmanuel Macron havia advertit en la seva campanya electoral que una victòria de Marine Le Pen (RN) és el que comportaria disturbis.

Per ell, el que està passant a França “no és una anècdota: és un problema estructural”.

IGNASI GARRIGA I AIZCORBE



Ignacio Garriga ha obert l'acte dient que "ha començat el compte enrere" de l'independentisme català, tot i que creu que caldrà temps per revertir-ne els efectes, però ha assegurat que hi ha una majoria social de catalans a favor d'aquesta reversió.

Aizcorbe ha afirmat que a les generals a Catalunya s'enfronten al PSC, als independentistes i "als tebis", als quals ha acusat de covards i submisos.