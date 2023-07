Lamenta que "està de moda ser fatxa" i critica els pactes de PP i Vox sobre llengua a les Balears. | @EP

El número 1 d'ERC al Congrés dels Diputats per Barcelona, Gabriel Rufián, ha sostingut que el PSOE pactarà amb el PP després de les eleccions generals del 23 de juliol si pot per "estalviar-se l'infern mediàtic i polític que ha tingut aquests quatre anys" per negociar amb ERC i Bildu.

"La clau no és donar força al PSOE perquè suposadament actuï per contenir l'extrema dreta. La clau és donar força a l'independentisme basc i català perquè l'obligui a pactar amb l'esquerra", ha defensat en una entrevista.

Rufián ha alertat que hi ha sectors polítics, mediàtics i empresarials que demanen una "gran coalició PP-PSOE" des de fa temps, i per això creu que els socialistes apostaran per aquesta fórmula si els donen els números.

De fet, ha afirmat que el 2019 el PSOE estava disposat a pactar amb Cs i que "principalment els comuns i els quadres que ara són a Sumar" estaven d'acord, mentre que l'exlíder de Podem Pablo Iglesias i la ministra Irene Montero es van oposar.

En aquest sentit, Rufián ha lamentat el veto de Sumar a Montero i ha afegit que els ponts amb els comuns "s'han trencat" després que votessin amb PP i PSC per investir Jaume Collboni com a alcalde de Barcelona, desbancant el candidat de Junts, Xavier Trias --que havia pactat una coalició amb ERC--.

"A una dreta o una ultradreta de veritat no se'l frena amb una esquerra de mentida", ha advertit, i ha erigit en alternativa un front de forces d'esquerra que inclogui BNG i Bildu --amb qui es presenten en coalició al Senat --.

Preguntat per la polèmica que va protagonitzar Bildu en incloure condemnats per delictes de sang d'ETA a les seves llistes municipals, Rufián ha assenyalat que va ser un "error" i que així ho va reconèixer el mateix partit.

També ha apostat per incrementar la coordinació entre forces nacionalistes d'esquerres: "Crec que el futur és una unificació de forces polítiques independentistes d'esquerres, gallegues, abertzales i catalana".

ERC, "UN VOT PER COMBATRE EL FEIXISME"



El candidat republicà ha garantit que el vot a ERC "és un vot per combatre el feixisme" i l'onada reaccionària que, segons ell, experimenta la política espanyola, preguntat per la possibilitat que Vox governi a Espanya.

Segons ell, ara el que és "políticament incorrecte és ser homòfob, misogin, masclista i reaccionari", mentre que abans ho era defensar els drets civils i socials, ser feminista i anticapitalista.

"Està de moda ser fatxa", ha lamentat Rufián.



El candidat republicà també ha avisat que si ERC ha d'apostar per la "confrontació" davant d'un Govern de PP i Vox ho farà, com sosté que ja van fer els republicans quan els populars governaven amb majoria absoluta el 2015.

Sobre els pactes de PP i Vox a les Balears, ha criticat que "el preu a pagar per part PP per governar-hi sigui anar en contra" del català, que ha recordat que està protegit per la mateixa Constitució com a llengua cooficial.

"Quan van en contra del català, van en contra de la diversitat lingüística del mateix país", ha defensat.