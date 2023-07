Assegura que un govern de coalició amb Yolanda Díaz "funcionarà millor i serà fins i tot molt més funcional". | @EP

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha titllat els pactes PP-Vox després de les eleccions municipals de reculada, i ha afegit: "Durant aquestes últimes setmanes el que estem veient és un tràiler d'una pel·lícula tenebrosa".

En una entrevista a 'El Periódico' recollida aquest diumenge per Europa Press, ha considerat que "és important denunciar aquesta realitat, aquesta reculada que s'està produint, que sembla menor, però no ho és".

Sánchez ha avisat que "l'important, el que és rellevant, no és tant la ultradreta, sinó la ultradreta del PP".

"En un país que durant aquests anys el que hi ha hagut és un procés de reconstrucció del diàleg social, el que estem veient són governs obertament contraris al diàleg social i partidaris de l'afebliment d'organitzacions tan importants com els sindicats. Això és el que està passant a Espanya", ha alertat.

Segons ell, al 28M hi va haver una hipermobilització per part dels votants de PP i Vox, per la qual cosa a les eleccions del 23J es decidirà si avançar o retrocedir: "Amb el que tenim al davant, és molt important que Espanya clarifiqui quina direcció ha de prendre".

Ha advertit que els governs PP-Vox després del 28M suposen un "retrocés de vint anys enrere, negant la violència de gènere, negant la violència masclista i fins i tot prohibint les concentracions després d'assassinats de dones".

VOL SER REELEGIT PER "CONSOLIDAR" AVANÇOS



Per això, ha cridat a la mobilització i ha explicat que vol ser reelegit per "consolidar tots aquests avenços ara que estan arrelant", com la reforma laboral, la revaloració de les pensions, la reforma educativa i la reforma del sistema universitari i científic .

Per ell, després del 28M s'han constatat dues coses: "Que el PP i Vox, que Feijóo i Abascal allà on puguin, governaran conjuntament: això és una incògnita que queda clar. I dues, que clarament a l'esquerra del partit socialista hi ha hagut un procés de vertebració al voltant de la persona de Yolanda Díaz i Sumar”.

"L'ENTENDAMENT AMB IOLANDA DÍAZ SERÀ MOLT MÉS FÀCIL"



Ha defensat governar amb Sumar perquè "l'enteniment amb Yolanda Díaz serà molt més fàcil i, per tant, el govern de coalició funcionarà millor i serà fins i tot molt més funcional" i ha assegurat textualment que per tirar endavant drets socials buscarà vots fins a sota de les pedres.

Sobre mesures econòmiques, ha destacat que Espanya està registrat xifres d'ocupació històriques, "tot i que encara hi ha molt a fer en l'àmbit de la creació d'ocupació", i ha defensat que la política econòmica es basa en el creixement de l'ocupació de qualitat, la modernització de l'economia i la reindustrialització.

"AGENDA DEL RETROBAMENT"



Preguntat per quins han de ser els següents passos a Catalunya si es reedita el govern actual, ha respost que les diferents parts han de reafirmar el seu "compromís amb aquesta agenda del retrobament i amb el diàleg, ser conscients que això trigarà molt de temps, de què les postures estan molt allunyades", però que la convivència és fonamental.

Ha assenyalat que "no hi ha cap constitució del món que reconegui el dret a la segregació d'una part del seu territori i, per tant, Espanya, com la resta de democràcies, això no té reconegut a la Constitució".

"És contrari a tot el que estem construint de convivència i de superació del drama, de l'esquinçament territorial i social que vivim i que va veure particularment Catalunya el 2017", ha afegit.

Per Sánchez, la societat catalana està reconeixent els esforços del partit socialista per la convivència i així ho demostren els resultats de les municipals a Catalunya, on governen tres de les quatre capitals de província.