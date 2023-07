El líder de Vox i candidat a presidir el Govern, Santiago Abascal, ha criticat que el president del Govern i candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez, “ha convertit en tenebrosa l'economia espanyola per a les famílies”.

"No hi ha res més tenebrós que els pactes de Pedro Sánchez durant aquesta legislatura", ha dit aquest diumenge en declaracions als mitjans a Tarragona després de visitar el mercat ambulant de Bonavista.

"Avui per culpa de les polítiques de Pedro Sánchez hi ha darrere de les cantonades de moltes ciutats individus perillosos que han estat excarcerats per aquest Govern disposats a fer mal a les dones", ha afegit en referència a la Llei del 'només sí que és sí'.

Preguntat sobre les protestes a França per la mort d'un noi de 17 anys a les mans de la policia, ha opinat que la situació pot "derivar en una autèntica guerra civil".

Ha considerat que la "tolerància amb la delinqüència" també està arribant a Espanya i ha valorat que hi ha una relació amb la migració: "Una societat com la nostra és incapaç d'assimilar una immigració massiva".