Tots dos han destacat la importància de la seva posició estratègica i han manifestat la intenció de disputar l'alcaldia en eleccions futures. | @EP

Els portaveus del PP als ajuntaments de Vitòria i Barcelona, Ainhoa Domaica i Daniel Sirera, han justificat el seu moviment en sengles debats d'investidura que van facilitar governs del PSOE a les seves ciutats, defensant que amb aquest vot útil han aconseguit en tots dos casos "fer fora els separatistes" dels governs municipals.

En un acte entre alcaldes i portaveus del PP celebrat a la ciutat de Toledo, en una taula moderada per l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, primer ha estat Domaica qui ha recordat que gràcies a la posició dels populars a l'Ajuntament de Vitoria Bildu no està governant.

"Ja vaig dir en campanya que els meus vots servirien perquè Bildu no governés a Vitòria i no marqués el ritme dels vitorians. És el que calia fer, ho teníem clar, era la nostra obligació", ha asseverat.

A més, ha dit que el PP s'ha quedat "a 3.000 vots" de governar, i encara que ara han posat una alcaldessa del PSOE "sense demanar res a canvi", el PP ha demostrat ser "un partit de fiar" i que dona "seguretat", estabilitat" a la ciutat.

El que considera que és fer “política amb majúscules”. "Teníem clar que d'aquell ple havia de sortir una alcaldessa socialista més enllà d'ideologies. És el que calia fer".

"FAREM A COLAU"



Mateix discurs el sostingut pel portaveu del PP a Barcelona, Daniel Sirera, que ha exhibit que gràcies a la seva posició al ple d'investidura no només han impedit que governi un independentista --Xavier Trias--, sinó que a més han fet fora "als populistes d'Ada Colau".

"La gent em mirava i reia. Jo deia que doblaria resultats. Però la gent reia una mica. Van ser les eleccions i 62.000 barcelonins van votar el PP. I durant aquells dies, jo vaig dir que seria decisiu i que anava a continuar amb el que hem dit", ha ratificat.

Ha assegurat que les pressions "van ser importants", perquè hi havia gent que deia que Trias "no era tan independentista". "Però no podíem permetre-ho i no hem fallat a la paraula donada".

Avui, "hi ha un alcalde socialista", cosa que "no és el millor que podria passar"; si bé ara que el PP té “força”, en quatre anys vol disputar l'Alcaldia a Jaume Collboni. "Ho farem".