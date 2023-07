Catalunyapress tguepuigd

Aquesta setmana, previsiblement dimecres que ve 5 de juliol, el Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) emetrà les sentències en què resoldrà si els eurodiputats Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí mantenen la seva immunitat parlamentària o si se'n permet el lliurament a la justícia espanyola.

Cal tenir en compte que la resolució arriba després dels importants canvis al Codi Penal, la derogació del delicte de sedició per part del Govern (que ha obligat el Tribunal Suprem a actualitzar el processament dels tres polítics catalans) i l'eliminació de la sedició en concurs amb malversació, incorporant la malversació agreujada i la desobediència.

Passi el que passi aquesta setmana, la decisió no serà ferma i tant Puigdemont com la resta de polítics del seu govern tindran l'oportunitat de recórrer i, fins i tot, demanar mesures cautelars per evitar les possibles euroordres que poguessin posar en marxa els jutges espanyols.