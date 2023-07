La portaveu de la CUP al Congrés, Mireia Vehí / @EP

Catalunya serà testimoni d?una de les lluites electorals més curioses per a aquestes eleccions generals. Una mare i una filla competiran en diferents partits polítics: Consol Castenys , qui anteriorment va ser alcaldessa de Vilafant a Girona, ara es postula com a número u pel Senat a la província gironina, com a representació del PSC. D'altra banda, també es presenti a les eleccions Mireia Vehí , la seva filla, com a candidata número u pel Congrés i representant de la CUP. Les seves diferències polítiques no han interferit en la relació personal, on aclareixen que estan molt unides.

El 2019 Mireia Vehí va participar en un esdeveniment del PSC a Vilafant, on va elogiar la seva mare i va destacar la importància que havia tingut a la seva carrera política. Aquesta aparició va provocar una petita crisi al seu partit, però es va superar sense problemes. Per contra, el 2017, l'alcaldessa de Vilafant va expressar el "radical desacord" amb l'aplicació de l'article 155.

Segons les enquestes, Consol Castenys té moltes possibilitats de ser elegida per al Senat, mentre que les previsions per a la CUP no són gaire favorables, i tot indica que acabaran fora del Congrés dels Diputats.

Consol Castenys ha estat alcaldessa de Vilafant des del 2009, liderant l'Ajuntament durant 14 anys i retirant-se amb una gran valoració per part dels veïns. Aquestes circumstàncies reforcen l'estereotip, ja que sovint els líders de la CUP són retratats com a provinents de famílies benestants que s'han adherit a un anticapitalisme més teòric que pràctic, i Mireia Boya o Benet Salellas serien exemples que segueixen aquesta pauta. El pare de Mireia Vehí, Agustí Vehí, era subinspector de la Guàrdia Urbana de Figueres. Els pares representen l'ordre mentre els fills abracen la revolució.

Mireia Vehí va arribar al Congrés de forma inesperada a les eleccions del 2015, ja que ocupava la vuitena posició a la llista i va necessitar que diversos diputats del seu grup renunciessin als seus càrrecs. Tot i això, va ser present el setembre i l'octubre del 2017, quan es van aprovar les lleis de transitorietat per a la celebració del referèndum de l'1 d'octubre i la posterior declaració d'independència.