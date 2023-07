La seu de la Comissió Europea. Foto: Wikipedia

La Comissió Europea ha advertit dels criteris en matèria d'ús de la llengua que ha de complir el programa de formació de professorat de la Generalitat anomenat Sensei, que l'eurodiputada de Ciutadans i la vicepresidenta de la Comissió de Llibertats Civils, Justícia i Interior, Maite Pagazaurtundua , va denunciar per possible vulneració dels valors de l'article 2 del TUE per "promoure trets identitaris i el monolingüisme en català".

El comissari europeu d'ocupació i drets socials, Nicolás Schmit , ha advertit que " els requisits legals nacionals aplicables, inclòs l'ús de la llengua, han de ser supervisats per les autoritats educatives competents de l'Estat membre" i que "si es detecta un incompliment , això pot donar lloc a una correcció financera”.

Pagaza havia advertit que el programa Sensei, que busca formar els nous professors de Catalunya en certes competències el curs vinent i que estarà inicialment dotat amb un pressupost d'11 milions d'euros (el 95% dels quals corresponen al Fons Social Europeu Plus ), té com a principal objectiu "inculcar trets identitaris, reivindicar el monolingüisme en català i negar al castellà la seva condició vehicular, tal com va sentenciar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC)" quan va ordenar que s'impartís un 25% de les matèries troncals en castellà a les escoles catalanes.

Davant la possibilitat que fons europeus serveixin per finançar un programa d'instrucció identitària excloent per a docents, el comissari Schmit ha destacat que els Estats membres i la Comissió han de vetllar pel compliment de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea a la execució de les operacions del FSE+.

"Els Estats membres també estan obligats a aplicar la igualtat de tracte als candidats, així com un procediment de selecció transparent. En cas d'incompliment, les autoritats regionals i nacionals responsables actuaran immediatament, respectant plenament la normativa aplicable", ha assenyalat en resposta escrita a Pagazaurtundua.

Així mateix, el comissari europeu explica que les raons per les quals es va decidir subvencionar aquest projecte és que l'informe per país del Semestre Europeu del 2019 relatiu a Espanya assenyalava que l'abandó escolar prematur és elevat i que els resultats de l'educació i la formació són baixos en algunes regions, per la qual cosa recomana promoure una educació i una formació inclusives i de qualitat, en particular promovent el desenvolupament professional i la mobilitat dels professors i formadors. "Els estudis internacionals també confirmen que els programes de tutoria per a nous professors poden contribuir a millorar la qualitat del sistema educatiu i els seus resultats", afegeix.

En aquest context, Espanya va incloure al programa del Fons Social Europeu Plus (FSE+) per a Catalunya una tipologia d'operacions vinculada al programa Sensei d'iniciació del professorat. "Inclourà diverses activitats, com l'avaluació de les necessitats individuals, la formació personalitzada, el programa de supervisió, la pràctica professional, l'avaluació, etc.", indica.

Tot i això, recalca que "tots els documents del programa, així com la seua execució, han de respectar els programes educatius aplicables, els requisits legals nacionals aplicables, inclòs l'ús de la llengua, i han de ser supervisats per les autoritats educatives competents de l'Estat membre". .

I insisteix que “els Estats membres i la Comissió vetllaran pel compliment de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea en l‟execució de les operacions del FSE+. Els estats membres també estan obligats a aplicar la igualtat de tracte als candidats, així com un procediment de selecció transparent”.

“En cas d'incompliment, les autoritats regionals i nacionals responsables actuaran immediatament i respectaran plenament la normativa aplicable. Si es detecta un incompliment, això pot donar lloc a una correcció financera”, conclou el comissari europeu.